VIDEO Momentul în care o focă sare în barca unui fotograf pentru a scăpa de balene ucigașe

Un fotograf specializat în viața sălbatică, aflat într-o excursie de observare a balenelor în Marea Salish, la nord-vest de Seattle, a suprins momente dramatice cu un grup de orci care vânează o focă, potrivit The Guardian.

Fotografa Charvet Drucker se afla pe o barcă închiriată de 6 metri la aproximativ 65 de kilometri de Seattle, când a zărit un grup de cel puțin opt orci. Mișcările coordonate ale orcilor și loviturile cu coada sugerau că acestea vânau. Când a folosit obiectivul zoom al aparatului foto, ea a observat cum o focă încerca să scape de balenele ucigașe.

Pe măsură ce orcile se apropiau de barcă, Drucker și echipajul ei au oprit motorul pentru a preveni rănirea balenelor, o măsură cerută de autorități. Apoi, foca s-a cățărat pe o platformă de înot din pupa bărcii, lângă motor, folosind-o ca pe o saltea de salvare. Fotografa a început să filmeze cu telefonul mobil.

„Săracul de tine”, spune Drucker, în timp ce foca o privește. „Ești bine, rămâi acolo, prietene.”

Foca a alunecat de mai multe ori, dar a reușit să se urce înapoi pe barcă, iar orcile au înotat mai departe după aproximativ 15 minute.

Orcile ucigașe care vânează foci și o serie diversă de animale marine din zonă sunt cunoscute sub numele de orcile Bigg sau „tranzitorii”. Acestea sunt mai bine hrănite decât alte specii, cum ar fi orcile „rezidente” care se hrănesc cu somon și care se află pe lista speciilor pe cale de dispariție.