O clădire cu mai multe etaje s-a prăbușit în capitala Indiei. Cel puțin trei persoane au murit

O clădire rezidențială din New Delhi s-a prăbușit când, potrivit martorilor, înăuntru se aflau până la 50 de persoane, a scris BBC.

În incident au murit cel puțin trei persoane, în timp ce alte două sunt în stare critică și există temeri că mai mulți oameni au rămas prinși sub dărâmături, potrivit NDTV. Până în prezent au fost salvate nouă persoane, iar autoritățile continuă misiunea de căutare-salvare.

Premierul Narendra Modi a declarat că incidentul este unul „tulburător”.

„Condoleanțe celor care i-au pierdut pe cei dragi. Ne rugăm pentru recuperarea rapidă a răniților. Autoritățile lucrează la fața locului și îi asistă pe cei afectați de accident”, a afirmat Modi, citat într-o declarație postată de biroul său pe platforma X.

BREAKING | Delhi

A five-storey building has collapsed in Satya Niketan, Moti Bagh, near Delhi University’s South Campus.

The structure, a boys’ paying guest accommodation known as Hostel Daze, came down on Sunday afternoon. Several students are feared trapped under the debris.… pic.twitter.com/ywdzxJpug6 — pardeep jakhar (@jakharpardeep) September 6, 2026

Clădirea situată în cartierul Satya Niketan, în sud vestul capitalei indiene, era folosită ca unitate de cazare și avea un subsol și cinci etaje superioare. Când structura s-a prăbușit, la subsol erau în desfășurare lucrări de reparație, conform agenției de știri ANI, citată de Reuters.

Hostelul Daze se afla la o distanță mică de campusul Universității din Delhi și, potrivit BBC, se crede că mulți studenți erau în clădire la momentul prăbușirii, deoarece duminica au zi liberă de la cursuri.

A building has collapsed near Satya Niketan in Delhi, several DU students are trapped.



Local residents, students and Congress volunteers, are on the ground helping with relief and rescue efforts.



The government must immediately expedite rescue operations and deploy every… pic.twitter.com/Cr2x7x1kya — Varun Choudhary (@varunchoudhary2) September 6, 2026

Clădire cu o vechime de 40-50 de ani

Potrivit Poliției din Delhi, clădirea avea o vechime de 40-50 de ani.

Proprietarul unui magazin din apropiere a declarat agenției de știri ANI că imobilul făcea obiectul unui contract de închiriere pe 100 de ani și că titularul contractului făcuse lucrări de excavare în subsol pentru a-și mări veniturile.

„Au consolidat clădirea superioară, dar stâlpii de dedesubt erau slabi”, a susținut el.

Tragic incident happened in Delhi satya Niketan boys student was living in #PG 5 multi Story Building collapse today 1:30PM..

Govt. Are failed to manage delhi..who is responsible…?



पूछता है भारत ??#Satya_Niketan_Delhi pic.twitter.com/rBjdNuXAiF — Jitendra Singh Chauhan (@IMSanjuChauhan) September 6, 2026

Uniunea Națională a Studenților din India a cerut guvernului să investigheze cauza prăbușirii și să îi tragă la răspundere pe toți cei responsabili.

„Neglijența față de siguranța studenților și a oamenilor de rând nu va fi tolerată sub nicio formă”, a precizat aceasta.

Poliția îl caută pe proprietarul clădirii, potrivit Times of India.