Monumentul nepăsării, în inima Bucureștiului: o capodoperă arhitecturală din Piața Romană

Una din cele mai frumoase clădiri proiectate de arhitectul Ion Mincu, creator de stil și de școală națională de arhitectură, zace de decenii în Piața Romană numărul 1.

Clădirea cu răni la vedere, capodoperă a stilului neoromânesc, așteaptă în zadar o șansă să revină la viață. O văd turiștii străini în drum spre aeroport, o contemplăm la stop la Romană, toți o știm; casa, „de o discreție mănăstirească”, amintește de o misterioasă biserică bizantină și rămâne acolo fie iarnă, fie vară, inconfundabilă dărăpănătură, de la an la an tot mai suferindă.

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