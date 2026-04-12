Mossadul are nou șef. Cine îl va înlocui pe David Barnea după un mandat de 5 ani

Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu anunță desemnarea lui Roman Gofman ca director al Mossadului, informează Reuters.

Benjamin Netanyahu și-a anunțat intenția de a-l nominaliza pe Gofman în decembrie 2025, iar un comitet însărcinat cu numirile în funcții importante de conducere a statului israelian a aprobat duminică decizia.

Roman Gofman, 49 de ani, este un general în armată cu experiență care s-a ilustrat prin intervenția rapidă la frontiera de sud a Israelului, atacată de Hamas pe 7 octombrie 2023. Actualmente, el îndeplinește funcția secretar militar al primului-ministru.

Gofman va prelua mandatul în luna iunie de la David Barnea, care este șeful Mossadului din 2021. Barnea avea deja o carieră de 25 de ani în interiorul Mossad, el fiind responsabil în special de recrutarea agenților pe probleme legate de Iran și Hezbollah-ul libanez înainte de a deveni director adjunct în 2018.