Moștenirea unui remarcabil primar al Capitalei. Cum a reușit Vintilă Brătianu să transforme și modernizeze orașul în doar câțiva ani

În doar trei ani la Primăria Capitalei (din iunie1907 până în februarie 1910), Vintilă Brătianu a făcut ce n-au făcut alții în zece.

Preocupat de urbanism, de înfrumusețarea și modernizarea “primului oraș al țării”, inginerul Vintilă Brătianu a pus bazele Societății Naționale de Tramvai și ale Societății pentru Locuințe Ieftine, a inițiat ample lucrări edilitare, a înființat școli, băi publice, primele policlinici comunale, un nou abator modern, dotat cu frigorifere germane, a hotărât tăierea bd. Dacia și alinierea bd. Colței și a înființat Parcul rezidențial Ioanid, poate opera sa cea mai vizibilă, frumoasă și durabilă, reper important în evoluția urbanismului bucureștean.

Citește, pe B365.ro, povestea unui administrator excepțional, care a fost și inginer activ, finanțist implicat, politician dedicat și afacerist prosper.