Motivul invocat de Crin Antonescu din cauza căruia nu mai vrea să dea mâna cu Victor Ponta

Crin Antonescu, la dezbaterea electorala organizata de postul Antena 3 CNN inaintea turului 1 al alegerilor prezidentiale, in Bucuresti, pe 30 aprilie 2025. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Candidatul coaliţiei de guvernare la alegerile prezidenţiale, Crin Antonescu, a explicat miercuri seară, în dezbaterea electorală de la Palatul Parlamentului organizată de Antena 3 CNN, de ce a refuzat să dea mâna cu Victor Ponta, afirmând că fostul lider PSD şi „acoliţii săi”, printre care şi Sebastian Ghiţă, „au trecut sub un nivel acceptabil pentru nişte oameni ca să dau mâna cu ei”.

Crin Antonescu a fost întrebat de ce nu a dat mâna cu Victor Ponta la întâlnirea avută cu o zi în urmă, la dezbaterea electorală organizată de televiziunea publică la Palatul Cotroceni.

„Obișnuiesc să dau mâna cu toți oamenii pe care-i consider ca atare, votanți sau nu ai mei, cred că și în legătură cu asta domnul Ponta mințea. A spus și în 2011, când îl dăduse afară pe (Mircea) Geoană din partid, când avea nevoie de mine, deci nu cred că m-a votat. Și dacă m-a votat, nu dau mâna cu el, e un gest privat îl pot explica cui dorește, dar până la o limită”, a spus candidatul coaliției.

„Pur și simplu, eu înțeleg luptele politice. Am dat mâna şi cu Traian Băsescu după scandaluri mari şi cu alţi adversari politici, am dat mâna cred cu toţi politicienii. Cu domnul Ponta nu o mai dau din motivul că în această perioadă, cu ocazia acestei campanii, (…) domnul Ponta împreună cu acoliţii săi (Sebastian) Ghiţă şi alte instituţii de media au trecut sub un nivel acceptabil din punctul meu de vedere pentru nişte oameni ca să dau mâna cu ei. Asta e tot”, a mai afirmat Crin Antonescu, citat de News.ro.

„Nu din precauție, nu sunt un om foarte precaut când vine vorba de persoana mea, nu din teamă, dar cu alegătorii mei dau mâna oricum”, a mai precizat el.