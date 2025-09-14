Care au fost „riscurile colaterale” ale doborârii dronei. Precizările ministrului Apărării/ Ambasadorul rus, convocat la MAE

Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a precizat, la Digi24, că decizia de a nu doborî drona care a intrat sâmbătă în spațiul aerian al României a fost luată de piloți, în urma evaluării riscurilor din zonă. Piloții primiseră deja permisiunea de a doborî aeronava, însă faptul că drona zbura la altitudine redusă amplifica riscul ca muniția să lovească și la nivelul solului .

„Am discutat cu toți cei implicați, inclusiv cu unul dintre piloți. Piloții au avut aprobarea pentru a doborî ținta. Avem un cadru legal pentru a putea doborî dronele promulgat de președinte pe 19 mai (…) La o lună după ce am devenit ministru, am semnat un ordin de ministru prin care am stabilit că comanda de doborâre poate fi luată de comandantul operațiunii”, a precizat Ionuț Moșteanu.

„Am încredere în maturitatea piloților”

Astel, cadru legal pentru asemenea situații este bine stabilit, urmând să se detalieze în CSAT doar procedurile legate de doborârea avioanelor cu pilot.

„Legea veche spune că ministrul dă aprobarea pentru doborârea unor avioane cu pilot. Are o logică cumva pentru că pleacă de la 9/11, când s-a pus problema doborârii unor avioane civile care nu mai răspundeau”, a explicat Moșteanu.

În acest cadru, piloții celor două avioane F-16 care au decolat pentru interceptarea dronei aveau permisiunea să distrugă drona, dar decizia a rămas la latitudinea lor.

„Piloții au avut contact intermitent, au zărit-o, dar când au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu o doboare. Am încredere în maturitatea lor”, a spus ministrul Apărării. Acesta a explicat că un glonte de calibrul 20 mm tras de mitraliera de pe avionul F-16 poate parcurge o distanță de 5 km, iar drona zbura la altitudine mică, situație în care exista riscul ca gloanțele să ajungă la sol cu viteză mare.

Ambasadorul rus, chemat să dea explicații

Ionuț Moșteanu a precizat că autoritățile vor continua să emite alerte pentru populația din zonă, de fiecare dată când vor avea loc atacuri asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

„Este important să fie date mesajele RO-Alert. Asta este realitatea: avem război la graniță și, din păcate, cei din Tulcea sunt martori ai războiului „de la balcon”, ca să zic așa. Avem și artilerie anti-aeriană la sol. E o zonă în care avem provocări în fiecare săptămână”, explicat ministrul.

Incidentul de sâmbătă a ieșit în evidență prin faptul că drona a stat mai mult în spațiul aerian decât în mod obișnuit, motiv pentru care ministrul consideră acțiunea drept „o provocare”.

Din acest motiv, Moșteanu a spus că ministrul de Externe Oana Țoiu intenționează să-l convoace pe ambasadorul rus la București pentru a comunica protestul autorităților române.

„Va fi un răspuns diplomatic, am discutat cu doamna Oana Țoiu și îl va convoca pe ambasador la o discuție. Asta e informația mea”, a conchis Ionuț Moșteanu. Ulterior, ministrul de Externe a confirmat pentru HotNews că ambasadorul rus Vladimir Lipaev va fi convocat la MAE în cursul serii de duminică.