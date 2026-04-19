Benzinărie Petrom în România. Foto: Shutterstock
Situație rar întâlnită la pompă. Cât costă motorina și benzina azi

Alexandra Coșlea

Petrom a continuat să scadă prețul la carburanți în acest weekend. În cursul zilei de sâmbătă, compania a făcut două ieftiniri, potrivit Economica. Prețul motorinei a scăzut în total cu 65 de bani într-o singură zi.

Sâmbătă dimineața a ieftinit benzina cu 20 de bani pe litru și motorina cu 35 de bani pe litru. Apoi a scăzut din nou prețurile: cu 10 de bani pe litru și motorina cu 30 de bani pe litru. O zi cu două ieftiniri ale carburanților este un lucru rar în România, potrivit Economica.

Iar suma cu care a scăzut prețul la motorină per litru nu s-a înregistrat niciodată la stațiile Petrom din țară, conform sursei citate.

Prețurile s-au menținut și duminică dimineață, când la stațiile Petrom benzina standard se vinde cu 8,07 lei/litru și motorina standard cu 8,63 de lei/litru, potrivit datelor din aplicația Consiliului Concurenței pentru zona Capitalei.

Și stațiile OMV au înregistrat o scădere semnificativă la carburanți, astfel că duminică dimineață benzina standard costă 8,18 lei / litrul, iar dieselul standard 8,72 lei / litrul.

Petrom și OMV sunt deținute de cea mai mare companie petrolieră din România.

Cât costă motorina și benzina duminică dimineața

Benzină standardBenzină premiumMotorină standardMotorină premium
Petrom8,07 lei8,55 lei8,63 lei9,40 lei
OMV8,18 lei8,81 lei8,72 lei9,54 lei
Lukoil8,28 lei8,98 lei9,02 lei9,84 lei
MOL8,28 lei8,91 lei9,02 lei9,89 lei