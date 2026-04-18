Motorină mai ieftină în această dimineață la stațiile Petrom. Prețul a coborât sub un nou prag

Șoferii pot alimenta sâmbătă dimineață mai ieftin la stațiile Petrom. Compania a ieftinit încă de vineri după-amiază prețul motorinei standard.

Litrul de motorină standard la stațiile Petrom costa 8.93 lei/litru. Este singura rețea de benzinării la care motorina scăzuse sub pragul de 9 lei.

La stațiile Rompetrol, motorina standard costa 9.02 lei/litru, același preț ca și la Lukoil, MOL și OMV. La benzinăriile SOCAR era cea mai scumpă motorină standard – 9.34 lei/litru.

Motorina premium la Petrom costa 9.7 lei/litru, la Rompetrol și MOL costa 9.89 lei/litru, Lukoil – 9.84 lei/litru, iar la SOCAR costa 10.49 lei/litru.

Cât costă benzina

Benzina standard la stațiile Petrom costa 8.17 lei/litru, 8.28 lei/litru la Rompetrol, același preț și la Lukoil, OMV și MOL. La stațiile SOCAR – 8.39 lei/litru.

Benzina premium – Petrom – 8.65 lei/litru, 8.91 lei/litru – Rompetrol, MOL, OMV, 8.98 lei/litru – Lukoil, iar la SOCAR – 9.74 lei/litru.