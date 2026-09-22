Motorina s-a scumpit în toate benzinăriile din România. Un ban până la noul prag de 11 lei pe litru

Toate marile rețele de distribuție a carburanților au majorat marți prețurile la motorină, care este foarte aproape de pragul de 11 lei pe litru, scrie Economica.net.

Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR au crescut prețul motorinei marți dimineță, după ce luni OMV Petrom scumpise cu 9 bani pe litru motorina în stațiile Petrom și OMV.

Astfel, Rompetrol a crescut azi prețul motorinei cu 9 bani pe litru, MOL, tot 9 bani pe litru, la Lukoil, care avea cel mai mare preț înainte de scumpirea de la Petrom și OMV majorarea a fost de 6 bani pe litri, iar în benzinăriile SOCAR motorina s-a scumpit cu 10 bani pe litru.

Cât costă motorina azi, 22 septembrie, în benzinăriile din București

Petrom: 10,91 lei

OMV: 10,97 lei

Rompetrol: 10,97 lei

MOL: 10,97 lei

Lukoil: 10,99 lei

SOCAR: 10,94 lei

Prețul benzinei a rămas nemodificat, la un ban diferență față de pragul de 10 lei litrul în majoritatea stațiilor. Doar la Petrom este mai redus: 9,93 lei/litrul, conform Economica.