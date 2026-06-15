Musonul „a dispărut”. Imagini din satelit arată o scădere drastică a ploilor în țara care depinde de ele

Musonul de sud-vest din India pare să fi dispărut aproape complet, la doar câteva zile după ce ploile sezoniere au avansat în mai multe regiuni. Imagini din satelit și datele oficiale arată o scădere bruscă a precipitațiilor în mare parte a țării, potrivit India Today.

Date captate din satelit între 14 și 15 iunie, publicate de Departamentul de Meteorologie din India, arată o reducere semnificativă a norilor asociați musonului. Astfel, o mare parte din peninsula și centrul Indiei se vede neobișnuit de „limpede”.

Meteorologii spun că vânturile din straturile superioare ale atmosferei au modificat circulația aerului, ceea ce determină o stagnare semnificativă a musonului.

Imaginile din satelit captate pe 14 și 15 iunie, care arată circulația norilor deasupra Indiei. (Foto: IMD)

Cea mai intensă activitate a norilor se concentrează deasupra Himalaya, nord-estului Indiei și zonelor situate la nord de câmpia indo-gangetică.

Potrivit meteorologilor indieni, India a înregistrat doar 19,2 mm de precipitații, față de o medie de 53,7 mm între 4 și 15 iunie, ceea ce înseamnă un deficit de precipitații la nivel național de 64%.

Care e cauza

Această stagnare vine deși musonul a continuat să avanseze în ultimele zile în părți din Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Maharashtra și centrul Indiei.

Potrivit meteorologilor, cauza nu este lipsa umidității din mările înconjurătoare, ci o confruntare la scară largă între curenții atmosferici, care are loc la câțiva kilometri altitudine.

Specialiștii explică situația printr-o modificare neobișnuită a circulației atmosferice. Curentul jet vestic, un flux puternic de aer care circulă la mare altitudine, s-a deplasat mult mai la sud decât este normal. Această anomalie perturbă curentul jet estic din straturile superioare ale atmosferei, unul dintre mecanismele esențiale care susțin circulația musonică deasupra Indiei.

Cum ajută musonii India

Sezonul musonic de vară din India începe în iunie și ține până în septembrie. Ploile ajută agricultorii să crească o serie de culturi, precum orez, porumb, bumbac, soia și trestie de zahăr.

Musonul, elementul vital al economiei de 4 trilioane de dolari a țării, furnizează aproape 70% din apa de care India are nevoie pentru a-și iriga fermele și a-și umple rezervoarele. Aproape jumătate din terenul agricol al Indiei nu dispune de instalații pentru irigații și este dependent de sezonul anual de ploi din perioada iunie-septembrie pentru ca recoltele să crească, notează Reuters.