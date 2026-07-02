Mutare a gigantului AI american: oferă 5% din companie administrației Trump. Care este motivul propunerii și cât valorează 5%?

Oferta, scriu Financial Times, Reuters și CNBC, vine pe fondul unei atenții din ce în ce mai mari acordate de autoritățile de la Washington companiilor din domeniul inteligenței artificiale, în legătură cu potențiala utilizare abuzivă a modelelor avansate și cu efectele acestui sector tehnologic asupra americanilor obișnuiți.

OpenAI a discutat posibilitatea de a ceda o participație de 5% din companie guvernului SUA, în contextul în care start-up-ul din domeniul inteligenței artificiale, evaluat la 852 de miliarde de dolari, încearcă să depășească obstacolele politice prin obținerea sprijinului financiar din partea administrației Trump, scrie Financial Times.

Sam Altman, directorul executiv al companiei care a creat ChatGPT, a susținut că cedarea către publicul american a unei participații financiare în companie este cea mai bună modalitate de a împărtăși beneficiile inteligenței artificiale.

Potrivit informațiilor Financial Times, acordul propus de Altman ar presupune ca și alte companii americane din domeniul AI să cedeze o participație similară – deși nu este clar dacă acestea ar fi de acord.

O participație de 5% ar avea o valoare de aproximativ 42,6 miliarde de dolari, după ce laboratorul de AI a încheiat în martie o rundă de finanțare record, la o evaluare post-finanțare de 852 miliarde de dolari, scrie CNBC.

De ce?

Cedarea unei participații către guvern, scrie Financial Times, ar putea contribui la asigurarea unor relații bune cu administrația și ar reprezenta o încercare de a contracara reacțiile politice negative prin împărtășirea cu publicul a bogăției generate de AI.

Companiile care dezvoltă inteligența artificială s-au confruntat cu un mediu din ce în ce mai dificil la Washington, pe măsură ce publicul american și politicienii devin tot mai îngrijorați de construirea unor centre de date de mari dimensiuni și de implicațiile AI asupra locurilor de muncă și securității cibernetice.

Modelele de ultimă generație ale OpenAI și Anthropic au fost sub atenția autorităților americane, în timp ce unii republicani și consilieri ai președintelui Donald Trump sunt în favoarea unei reglementări mult mai stricte a sectorului.

Luna trecută, Anthropic a blocat accesul la cele mai avansate modele ale sale, Mythos și Fable, pentru a se conforma unei directive guvernamentale privind controlul exporturilor.

Marți, compania care stă în spatele platformei de AI Claude a anunțat că a primit aprobarea de a restabili accesul la aceste modele, după ce a luat măsuri pentru a răspunde preocupărilor autorităților în materie de siguranță.

„Parteneri în această revoluție”

Luna trecută, președintele Donald Trump a declarat că analizează posibilitățile de a oferi publicului o participație în marile companii din domeniul inteligenței artificiale, ca răspuns la îngrijorările potrivit cărora cetățenii americani nu vor beneficia de profiturile preconizate ale acestui sector.

Trump a descris achiziționarea de către SUA a unei participații în giganții din domeniul AI drept „un lucru minunat”, care i-ar transforma pe americani în „parteneri în această revoluție”.

În aprilie, OpenAI a propus un „fond public de investiții” care „oferă fiecărui cetățean – inclusiv celor care nu au investit pe piețele financiare – o participație la creșterea economică generată de AI”.

Precedentul Intel

Altman și alți directori ai OpenAI au sugerat ca fiecare dintre principalii dezvoltatori americani de AI să aloce 5% din capitalul propriu unui vehicul de investiții precum Alaska Permanent Fund, un fond suveran care investește veniturile statului din petrol în acțiuni și plătește dividende guvernului statului și rezidenților.

Printre aceste companii s-ar putea număra Anthropic, precum și Google, Meta și altele, deși nu este clar dacă vreunul dintre aceste grupuri ar fi de acord cu propunerea OpenAI.

Modelul a fost deja patentat de o altă companie de tehnologie.

După ce l-a atacat public pe șeful Intel, Trump și-a schimbat poziția în favoarea producătorului american de cipuri, după ce guvernul a preluat o participație de 10%.

Altman a discutat inclusiv cu Bernie Sanders

Discuțiile „conceptuale” dintre guvern și OpenAI se aflau în stadii incipiente, iar orice acord ar putea necesita o lege a Congresului pentru a fi pus în aplicare, au afirmat sursele. Totuși, discuțiile indică un potențial mecanism de distribuire a câștigurilor financiare generate de această tehnologie.

Altman a purtat discuții cu administrația pe tema proprietății publice, inclusiv cu Trump, cu secretarul pentru comerț Howard Lutnick și cu secretarul Trezoreriei Scott Bessent, potrivit mai multor persoane familiarizate cu această chestiune.

Directorul OpenAI a discutat, de asemenea, cu senatorul democrat Bernie Sanders în ultimele săptămâni. Sanders a insistat pentru ca proprietatea publică să acopere aproape jumătate din fiecare companie americană de AI prin intermediul unui fond suveran de investiții.