Mutare importantă în România pe una dintre cele mai importante platforme de streaming. Debutul are loc mâine

Platforma Disney+ va transmite începând de marți, 29 septembrie, meciurile de hockey din NHL, campionatul nord-american, scrie PaginadeMedia.

De-a lungul sezonului 2026/2027, peste 1300 de partide vor fi transmise live pe pe ESPN, pe Disney+, scrie sursa citată, oferta incluzând partidele din sezonul regulat, playoff-urile şi finala Cupei Stanley.

Abonații Disney+ vor avea acces la și la rezumate ale meciurilor.

Pe 29 septembrie sunt programate trei meciuri live.