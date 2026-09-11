Mutare strategică anunțată de WizzAir pe relația cu Orientul Mijlociu. Vizate sunt și două orașe mari din România

Suspendate în primăvară după declanșarea conflictului din jurul Strâmtorii Ormuz, zborurile WizzAir către mai multe destinații din Orientul Mijlociu vor fi reluate în perioada următoare, anunță site-ul Economica.

Potrivit publicației, Wizz Air a anunțat că revine cu 49 de zboruri din Europa pe 12 rute pe aeroporturile din Dubai, Abu Dhabi, Jeddah și Amman.

Din România, vor fi reluate cursele din București și Cluj-Napoca.

De la Cluj-Napoca se va zbura de două ori pe săptămână la Abu Dhabi din 27 octombrie, iar de la București (Otopeni), compania reia zborurile zilnice spre Abu Dhabi începând cu 25 octombrie. Tot atunci se reiau și zborurile spre Dubai.