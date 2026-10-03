Mutare surpriză în streaming. Disney bate palma cu cel mai mare rival al său

Disney a încheiat un acord amplu prin care mai multe filme și seriale pe care le deține vor fi disponibile temporar pe Netflix, în încercarea de a ajunge la un public mai numeros și de a promova viitoarele lansări, scrie Variety.

Printre cele mai importante titluri care vor ajunge pe Netflix se numără toate cele cinci filme din seria „Ice Age”, precum și primele două sezoane ale serialului „Percy Jackson and the Olympians”.

Toate cele cinci filme „Ice Age” vor fi disponibile la nivel global pe Netflix începând cu 4 octombrie, pentru o perioadă de trei luni.

Mutarea făcută de Disney are rolul de a crește interesul pentru al șaselea film al francizei, „Ice Age: Boiling Point”, care va ajunge în cinematografe la începutul anului viitor.

La începutul anului, Netflix susținea că are 325 de milioane de abonați la nivel global, Amazon Prime Video numără circa 250 de milioane de plătitori, în timp ce Disney+ se clasa pe locul 3 în topul serviciilor de streaming, după ce a depășit 130 de milioane. Nici Netflix, nici Disney+ nu mai fac public numărul persoanelor care plătesc pentru platformele lor.

„Percy Jackson and the Olympians”, adăugat pe Netflix

Netflix va adăuga și primele două sezoane ale serialului „Percy Jackson and the Olympians”, produs pentru Disney+ pe 4 octombrie.

Vor putea fi urmărite timp de trei luni înainte de lansarea celui de-al treilea sezon pe Disney+, programată pentru 20 noiembrie 2026.

Acordul include și mai multe seriale de televiziune. Drama polițistă „Will Trent” (sezoanele 1-4) va fi disponibilă pe Netflix la nivel global din 3 noiembrie, iar sezoanele 1 și din din sitcomul „Shifting Gears” vor ajunge pe platformă în decembrie în SUA și ulterior în alte țări.

De asemenea, serialul de acțiune „Tracker” va fi disponibil pe Netflix în afara Statelor Unite începând din februarie 2027.

Începând cu 2027, Netflix va primi și o selecție de filme Disney și Pixar, printre care producțiile premiate sau apreciate de public „Soul”, „Elio” și „Raya and the Last Dragon”. Datele exacte de lansare pe platformă vor varia în funcție de regiune.

Printre serialele mai vechi care vor fi adăugate pe Netflix se numără „Felicity”, „Revenge”, „Army Wives”, „Fresh Off the Boat” și „This Is Us”.

Serialele și filmele rămân și pe Disney+

Noua serie de seriale TV și filme deținute de Disney se va alătura altor conținuturi licențiate de la acest conglomerat media pe Netflix, printre care „Grey’s Anatomy”, „Arrested Development”, „Scandal” și „Black-ish”.

Disney a spus că filmele și serialele incluse în acord vor rămâne disponibile și pe propriile platforme de streaming, Disney+ și Hulu.

Conform Variety, compania urmărește astfel să obțină venituri suplimentare din licențiere și să crească vizibilitatea unor producții înaintea noilor lansări.

Iar pentru Netflix, acordul înseamnă extinderea catalogului cu titluri cunoscute, într-un moment în care platforma continuă să investească și în producții originale.

Pe lângă o gamă largă de titluri licențiate, Netflix investește, de asemenea, sume considerabile în producții originale. Printre acestea se numără filmele de animație de succes „KPop Demon Hunters” și „Swapped” .

Pe lista producțiilor originale care vor fi lansate în viitor mai sunt incluse „Steps”, „Charlie vs. the Chocolate Factory” și „The Buried Giant” al lui Guillermo del Toro.