Mutarea făcută de Eugen Tomac cu o zi înainte să fie desemnat prim-ministru

Eugen Tomac și-a dat demisia miercuri din funcția de președinte al Partidului Mișcarea Populară (PMP), cu o zi înainte să fie desemnat de președintele Nicușor Dan pentru a forma viitorul guvern, au declarat surse din partid pentru HotNews.

Pentru moment, nu este clar dacă Eugen Tomac a demisionat și din partid odată cu plecarea de la conducere.

Eugen Tomac a fost președinte al PMP între 2015 și 2020, apoi a revenit în fruntea partidului în 2022 după un congres care a fost constestat în instanță de Cristian Diaconescu, care a condus formațiunea între 2020 și 2022. Instanța i-a dat dreptate lui Tomac și a validat rezultatele congresului.

PMP, partidul fondat de Traian Băsescu și condus de Eugen Tomac, nu are parlamentari la acest moment. În alegerile din decembrie 2024, PMP a candidat alături de Forța Dreptei, dar lista comună a înregistrat mult sub pragul electoral de 5%.

Eugen Tomac mai deține și funcțiile de europarlamentar și consilier onorific al președintelui. Dacă este învestit de Parlament ca premier, el este obligat de lege să părăsească aceste posturi.