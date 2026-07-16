Mutarea făcută de Zelenski ca să calmeze furtuna după îndepărtarea lui Fedorov. Șef de la spionaj, numit în loc / „Deciziile idioate”, criticate deschis

Președintele Volodimir Zelenski a luat joi măsuri pentru a stinge criza politică declanșată de demiterea ministrului reformist al Apărării, Mihailo Fedorov, numind în această funcție un oficial din domeniul securității care a coordonat atacurile ucrainene efectuate de la mare distanță asupra Rusiei, scrie Reuters.

În Ucraina au izbucnit proteste, un fenomen rar, în urma demiterii lui Fedorov în cadrul unei remanieri guvernamentale masive și surprinzătoare. Demiterea a scos la iveală o dispută între tânărul promotor al tehnologiei și generalul Oleksandr Sîrskîi, cel care conduce armata ucraineană, în cadrul celei de-a doua remanieri efectuate de președintele Zelenski în decursul unui an.

Sute de oameni au ieșit în stradă în capitala Kiev și în alte orașe pentru a cere renominalizarea în noul guvern a lui Fedorov – care și-a propus să transforme armata Kievului, cu efective insuficiente, într-o forță de luptă mai eficientă împotriva Rusiei. De asemenea, un comandant de rang înalt al operațiunilor aeriene ale armatei ucrainene și-a dat demisia.

Într-un comunicat, Zelenski a anunțat că îl numește pe Yevhenii Khmara, șeful interimar al Serviciului de Securitate Internă al Ucrainei (SBU), în funcția de ministru interimar al Apărării și că va solicita Parlamentului de la Kiev să-l aprobe definitiv pentru acest post.

„Yevhenii Khmara a acumulat o experiență vastă și, în multe privințe, fără precedent în operațiunile de luptă bazate pe tehnologie”, a scris Zelenski, în anunțul publicat pe rețeaua de socializare X.

„Tocmai aici ar trebui să se concentreze eforturile noastre de apărare în timpul acestui război”, a adăugat liderul ucrainean.

Atacurile ucrainene cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurii petroliere și a industriei de apărare a Rusiei au contribuit la slăbirea mașinăriei de război a Moscovei în ultimele luni, ridicând moralul ucrainienilor într-un moment critic al războiului care durează de peste patru ani.

Unitatea „Alpha” a SBU, condusă anterior de Khmara, a jucat un rol principal în aceste atacuri și în alte operațiuni majore.

Nu este clar momentan când parlamentul de la Kiev – care joi dimineață a aprobat formarea unui nou guvern condus de Sergii Koretskyi, un expert în domeniul energetic – va lua în discuție numirea lui Khmara. Următoarea ședință este programată pe 18 august.

Fedorov l-a acuzat pe generalul Sîrskîi de divizarea țării

În declarațiile făcute joi jurnaliștilor de la Kiev, Fedorov, în vârstă de 35 de ani, a afirmat că a refuzat oferta din partea lui Zelenski de a ocupa funcția de consilier prezidențial, după ce președintele a refuzat să-l includă în viitorul guvern.

Într-un atac virulent la adresa șefului armatei, Oleksandr Sîrskîi, Fedorov l-a acuzat pe general că blochează inițiativele ministerului și că nu abordează problemele în mod frontal.

„În loc să găsească modalități de a învinge Rusia… a găsit modalități de a diviza țara”, a spus Fedorov, îmbrăcat în tricoul casual și blugii care îl caracterizează.

Replica ironică a lui Sîrskîi pentru Fedorov

Sîrskîi, în vârstă de 60 de ani, este șeful armatei ucrainene de la începutul anului 2024, dar el a fost criticat pentru stilul său rigid de comandă, despre care unii militari au afirmat că duce la pierderi mari de trupe.

Într-un comunicat, Syrskyi a făcut apel la concentrarea eforturilor asupra războiului din Ucraina și a reamintit rolul pe care l-a jucat în apărarea orașului Kiev împotriva forțelor ruse în primele săptămâni ale invaziei din 2022.

„Iar acum, în acest oraș, se pot ține ședințe informative, se pot elabora viziuni și se pot lua decizii”, a spus generalul, părând astfel că ironizează conferința de presă a lui Fedorov, care avusese loc cu câteva ore mai devreme.

Mai devreme în cursul zilei de joi, Zelenski declarase că încă analizează cine îl va înlocui pe Fedorov, adăugând că ministrul de Interne demisionar, Igor Klimenko, era doar unul dintre candidații luați în discuție și că va reexamina problema.

„Mi-aș dori foarte mult unitatea”, le-a spus el reporterilor la Kiev, părând agitat. „Părțile nu au reușit să o găsească.”

Liderul operațiunilor cu drone a demisionat ca răspuns

Ucraina se află momentan în cea mai bună poziție pe câmpul de luptă de la sfârșitul anului 2022 încoace, câștigând un nou impuls în timp ce lovește sectorul petrolier și logistica militară a Rusiei prin atacuri repetate cu drone și rachete.

În ciuda acestor câștiguri, forțele Kievului se confruntă în continuare cu avansuri rusești zdrobitoare în est, pe fondul unei lipse critice de trupe terestre, precum și al lipsei sistemelor de apărare aeriană, în timp ce Moscova își intensifică atacurile cu rachete balistice și hipersonice.

„În momentele dificile, Zelenski se comportă ca un erou”, a scris Vitalii Sych, redactorul-șef al publicației ucrainene NV. „Dar nu trebuie să uităm că momentele dificile sunt adesea cauzate de deciziile lui idioate”, a adăugat Sych.

Pavlo Yelizarov, comandant adjunct al forțelor aeriene ucrainene și lider-cheie în războiul cu drone, a anunțat că demisionează ca reacție la demiterea lui Fedorov.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, le-a spus reporterilor că Kremlinul urmărește remanierea de la Kiev.

Manifestație lângă biroul prezidențial

La Kiev, peste 1.000 de protestatari s-au adunat în fața biroului lui Zelenski, scandând „Rușine!” și purtând pancarte cu mesaje precum „Pentru ce?” și „Rușii sărbătoresc”.

Scena a amintit de protestele majore din iulie anul trecut, când reacția publică l-a forțat pe Zelenski să renunțe la o măsură nepopulară care priva agențiile anticorupție de independența lor.

„Suntem în favoarea unei îmbunătățiri — nu a unei înrăutățiri”, a spus un protestatar care s-a prezentat drept Ali. Alți protestatari au cerut ca Zelenski să-l demită în schimb pe Sîrskîi.

Zelenski spune că guvernul are nevoie de un suflu nou

Fedorov, care a anterior a fost primul ministru care a condus portofoliul Transformării Digitale din Ucraina, este recunoscut pentru reducerea birocrației, impulsionarea războiului cu drone și urmărirea unei strategii bazate pe date pentru a epuiza forțele ruse.

Însă susținătorii acestuia afirmă că încercările lui Fedorov de a curăța procesul de achiziții din domeniul apărării au stârnit nemulțumirea unor părți ale establishmentului. De asemenea, a fost criticat pentru că nu și-a îndeplinit suficient de repede promisiunea de a reforma procesul de recrutare.

Duminică, Zelenski a anunțat această remaniere masivă, provocând un șoc general, argumentând că guvernul și agențiile de aplicare a legii au nevoie de „reînnoire”.

Koretskyi, într-o postare pe X, a afirmat că sarcina principală a guvernului său va fi „echiparea completă” a armatei cu o gamă variată de drone, extinderea sectorului de apărare al Ucrainei, precum și pregătirea pentru o nouă iarnă de atacuri rusești asupra rețelei electrice.