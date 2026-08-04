Mutarea neașteptată a lui Putin în domeniul bancar: Restricțiile impuse conturilor de „tip C”, eliminate

Președintele rus Vladimir Putin a semnat marți un decret prin care scutește depozitele bancare deținute de cetățeni străini și de sucursalele înregistrate în Rusia ale companiilor din străinătate de restricțiile impuse recent, care au înghețat efectiv fondurile respective, informează Reuters.

Moscova a introdus în 2022 conturi bancare speciale de „tip C”, care servesc drept blocadă financiară împotriva a ceea ce Rusia consideră „țări ostile” – state care au impus sancțiuni Kremlinului în legătură cu operațiunile sale militare din Ucraina.

Fondurile aparținând investitorilor străini, marilor corporații occidentale și fondurilor instituționale sunt direcționate către aceste conturi și înghețate efectiv.

Începând cu 1 iunie 2026, depozitele bancare ale străinilor din țările ostile au fost, de asemenea, înghețate în conturile speciale de tip C.

Cu toate acestea, conform noilor modificări, restricțiile privind retragerea depozitelor bancare nu se vor mai aplica persoanelor fizice străine, nici depozitelor efectuate de sucursale, reprezentanțe permanente și alte unități structurale ale companiilor din străinătate, cu condiția ca acestea să fie înregistrate în Federația Rusă.

Conform decretului, aceste categorii de deponenți străini au dreptul să-și gestioneze liber fondurile și să retragă echivalentul în ruble care a fost creditat în conturile de tip C între 1 iunie 2026 și data intrării în vigoare a documentului, respectiv 4 august 2026.