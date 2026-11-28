Dani Coman, președintele lui FC Argeș, a anunțat că prioritatea clubului în această iarnă este prelungirea contractelor unor titulari, cărora le-au fost deja înaintate oferte oficiale, aceștia având la dispoziție un termen-limită pentru a-și decide viitorul.

Fotbaliștii cărora li s-a propus reînnoirea înțelegerilor sunt atacantul Ricardo Matos, mijlocașul Rober Sierra, stoperul Leard Sadriu și extrema Robert Moldoveanu.

„Sunt mai mulți jucători cărora le-am propus prelungirea contractelor, au deadline până pe 2 decembrie. Sper să le prelungim contractele celor patru jucători pe care îi avem în vizor: Matos, Sierra, Sadriu, Moldoveanu. Au oferta scrisă pe masă, au analizat-o, probabil, împreună cu agenții lor. Până miercuri, eu sper să le prelungim tuturor contractele”, a declarat Coman, potrivit fanatik.ro.

Oficialul piteștean a precizat că există discuții și pentru viitoare transferuri, însă atenția rămâne pe stabilitatea lotului actual și pe redresarea rezultatelor:

„Avem în vizor doi jucători pe care i-am urmărit, cu care am discutat, dar deocamdată este devreme, pentru că avem nevoie de jucătorii pe care îi avem, de liniște și de rezultate. Un jucător din Superligă și unul de afară”.

După ce stagiunea trecută s-a calificat în play-off ca nou-promovată, FC Argeș traversează un campionat complicat, însă a obținut șapte puncte în ultimele trei etape. Echipa antrenată de Bogdan Andone ocupă locul 11, cu 19 puncte adunate din 17 meciuri.