Muzeul Luvru, anunț „fără ocolișuri”: A ajuns „la capătul puterilor”

Numeroși turiști care se adună de-a lungul malului Senei, lângă Muzeul Luvru, care a rămas închis în urma jafului de pe 19 octombrie. Paris, Franța, pe 20 octombrie 2025. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Muzeul Luvru, în plină criză după spectaculosul jaf din octombrie, este „la capătul puterilor” și se confruntă cu „un zid” în ceea ce privește investițiile necesare pentru renovarea echipamentelor sale învechite, a afirmat miercuri președintele său, Christophe Leribault, potrivit AFP.

„Putem spune, fără ocolișuri: în pofida măreției sale impunătoare, în pofida angajamentului zilnic al echipelor sale, Luvru este la capătul puterilor”, a declarat în fața unei comisii a Senatului francez, camera superioară a Parlamentului de la Paris, directorul numit în februarie.

„Echipamentele și infrastructura se apropie de sfârșitul ciclului de viață”, a spus el.

Furtul bijuteriilor Coroanei, de la 19 octombrie anul trecut, a scos la iveală lacunele de securitate și întârzierile acumulate în modernizarea echipamentelor celui mai vizitat muzeu din lume, notează Agerpres.

„Ne aflăm, așadar, la o răscruce de drumuri, urgențele legate de clădiri se acumulează, iar în ceea ce privește investițiile ne confruntăm cu un zid, ceea ce, evident, nu este ceea ce ne-am dori să auzim”, a declarat Leribault, anunțând că peste 10.000 de vase grecești trebuie mutate înaintea lucrărilor de renovare la una dintre aripile Muzeului Luvru.

În acest context, președintele a susținut „necesitatea absolută” de a duce la bun sfârșit colosalul proiect de renovare a muzeului, denumit „Louvre – Nouvelle Renaissance” și evaluat la peste un miliard de euro.

În ceea ce privește securitatea muzeului, Christophe Leribault a afirmat că „abordează cu hotărâre urgențele care se impun” și a anunțat punerea în funcțiune, începând din ianuarie 2027, a noului sistem de supraveghere video perimetrală.

„Desigur, am instalat de urgență câteva camere suplimentare în locuri absolut strategice, unde se constatase o deficiență, dar nu putem recrea o rețea complet nouă, cu sute de camere, fără a consolida infrastructura tehnică”, a explicat el, anunțând înființarea, în octombrie, a unui nou centru de comandă pentru securitate.

Funcția de coordonator de securitate, a cărei creare fusese anunțată imediat după spargere, este încredințată unui fost comisar de poliție, a anunțat directorul, potrivit căruia „rana provocată de furt și trauma din lunile care au urmat sunt încă foarte vii” în cadrul muzeului.