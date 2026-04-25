Muzeul Theodor Pallady, într-o nouă formulă expozițională / galerie foto

Casa Melik, care găzduieşte Muzeul Theodor Pallady, a fost zugrăvită, reparată, iar spațiul expoziţional extins. Astfel, după câteva luni, este acum redeschisă publicului. Transformarea a avut loc pentru că în colecția de artă Serafina și Gheorghe Răut există mai mult de 800 de desene de Pallady, iar muzeografii au ținut să ofere mai mult spațiu operelor marelui artist.

Liliana Chiriac, șefa secției Muzeul Colecțiilor de Artă de care aparțin muzeele-satelit „Theodor Pallady” și „K.H. Zambaccian” ale Muzeului Național de Artă al României, a detaliat pentru Curatorial:

„Eu am ținut neapărat, pentru că această colecție conține peste 800 de desene de Pallady, să existe o sală dedicată acestui tip de lucrări. De asemenea, am îmbunătățit-o cu obiectele personale ale artistului: paletele, bastonul, umbrela. Avem niște desene de început cu biroul pe care a încercat să-l schițeze. Avem, de exemplu, niște schițe cu o monedă de 1000 de lei, câteva variante, adică lucruri inedite care nu au mai fost expuse niciodată”.

Citește mai mult pe Curatorial.ro