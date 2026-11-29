„Îmi amintesc că, după un concert în Vancouver, o femeie de origine asiatică a venit la noi și ne-a spus că aceste cântece din Transilvania îi aminteau de cântecele pe care i le cânta bunica ei, într-un sat din Japonia. Am avut o experiență asemănătoare și la Palermo”, povestește pianistul și compozitorul Lucian Ban. El vorbește într-un interviu pentru HotNews despre drumul de la copilăria petrecută în România la scena de jazz din New York.

„Veneam din Europa de Est, dintr-o țară tocmai ieșită de câțiva ani din comunism și mă trezeam într-una dintre cele mai mari metropole ale lumii, într-un mediu cu totul diferit de cel în care trăisem până atunci”, spune Lucian Ban despre mutarea lui la New York în 1999.

Născut într-un sat din Transilvania, pianistul și-a făcut un nume pe scena de jazz din România, iar apoi s-a mutat în America, drum care i-a consolidat o carieră internațională puternică. A lansat de-a lungul anilor peste 20 de albume, iar muzica lui a fost apreciată de publicații de renume, precum The New York Times, The Guardian, The Wall Street Journal și DownBeat.

„Ei trăiau acea muzică”

Ban a apelat mereu la rădăcinile sale în muzica pe care o face. Spre exemplu, o experiență care i-a deschis drumul către scena internațională a fost întâlnirea cu muzica lui George Enescu, pe care a explorat-o din perspectiva jazzului în proiectul „Enescu Reimagined”.

Mai mult, el este recunoscut și pentru faptul că îmbină jazzul contemporan cu cântece vechi din tradiția transilvăneană, pe care le reinterpretează prin improvizație. „Oamenii din satele transilvănene ale căror cântece le-am studiat și pe care le-am folosit în proiectele noastre făceau muzică pentru comunitatea lor. Ei trăiau acea muzică. Era ceva visceral, profund legat de viața lor de zi cu zi, de bucuriile, suferințele, iubirile și pierderile lor. Există o autenticitate extraordinară în felul în care cântau”, după cum povestește.

În toamna lui 2026, în perioada 13-23 noiembrie, artistul a fost prezent în România, alături de cvartetul Elevation, cu ocazia lansării celui de-al treilea album al lor, „Rush”. Materialul reunește compoziții originale semnate de Lucian Ban, inspirate de mari personalități ale jazzului, precum Abdullah Ibrahim, Andrew Hill, Larry Willis și Billy Strayhorn, și se încheie cu o reinterpretare a cântecului tradițional transilvănean „Grangure Pană Gălbană”.

„Chiuleam de la școală pentru a mă strecura în diferite locuri unde găseam câte un pian”

HotNews: – Ați copilărit într-un loc în care existau multe tradiții, tradiții care au rămas cumva cu dumneavoastră de-a lungul vieții și care poate v-au și întors la origini prin muzica pe care ați făcut-o. Cum a fost copilăria dvs. la țară și ce vă amintiți cel mai bine din perioada petrecută acolo?

Lucian Ban: – Am crescut în Teaca, un sat din centrul Transilvaniei, nu departe de locurile în care Béla Bartók a făcut cercetările sale de teren și a înregistrat muzică tradițională. Am fost crescut de bunicii din partea mamei și, deși copilăria mea s-a desfășurat în ultimii ani, destul de întunecați, ai regimului comunist, într-o perioadă marcată de multe lipsuri și dificultăți, a fost una fericită. Pentru mine, satul era un loc magic.

În primul rând, era dragostea bunicilor, dar și o lume întreagă pe care o aveam de descoperit: natura, oamenii, obiceiurile și, bineînțeles, muzica. Îmi amintesc foarte bine perioada Crăciunului, când mergeam cu ceilalți copii și cântam colinde, le învățam și participam la toate ritualurile și tradițiile care făceau din acea perioadă un moment cu totul special.

Apoi, era muzica tuturor celorlalte momente din viața satului: de la târguri, de la nunți, dar și de la înmormântări. Toate acestea făceau parte dintr-un univers închis, cu propriul lui ritm și propriile lui reguli, un univers care avea ceva magic și în care mă simțeam, într-un fel, protejat de tot ce se întâmpla în afara lui, de lipsurile și absurditățile vieții în comunism.

– Ați descoperit pianul la 12 ani. Când ați simțit că s-a creat o legătură specială cu acest instrument și că veți continua să-l studiați?

– Mi s-a părut întotdeauna, și încă mi se pare, că pianul este un obiect extraordinar, prin forma și prezența lui. Și e puțin ciudat, pentru că la început nu muzica în sine m-a atras, ci instrumentul ca obiect. Îmi amintesc că am început pur și simplu să-l ating, să explorez clapele, iar sunetul lui avea ceva care m-a fascinat. Așa a început totul. Treptat, am devenit aproape obsedat de pian. Cu cât cântam mai mult, cu atât simțeam nevoia să petrec mai mult timp la instrument. Îmi amintesc că chiuleam de la școală pentru a mă strecura în diferite locuri unde găseam câte un pian. În perioada aceea începusem deja să improvizez singur, iar relația mea cu instrumentul se construia treptat. Se formase, de fapt, o legătură foarte puternică.

Descoperirea jazzului și primii pași pe scena muzicală

– La ce vârstă ați descoperit jazzul și ce muzică ascultați până atunci? Iar odată ce ați descoperit acest gen, ce anume v-a atras atât de puternic încât ați simțit că vreți să-l explorați și să-l practicați de-a lungul întregii vieți?

– La vârsta de șapte ani m-am mutat la Cluj, unde locuiau părinții mei, pentru a începe școala. Înainte de a descoperi pianul, îmi amintesc foarte bine muzica pe care o ascultam acasă. Tatăl meu era un mare iubitor al muzicii anilor ’60, așa că în casă se asculta mult Ray Charles, Aretha Franklin și multă muzică americană de mare calitate, din zona rhythm & blues, și din acea mare tradiție muzicală americană atât de influențată de jazz. A fost prima mea întâlnire cu o muzică ce a rezonat cu mine și care m-a marcat profund. Cât despre jazz, îmi amintesc foarte bine prima întâlnire cu muzica unui pianist sud-african, Abdullah Ibrahim, fără să știu atunci că ascult jazz. A devenit o influență de-o viață pentru mine și a marcat profund felul în care privesc muzica. Astăzi înțeleg mai bine ce m-a atras atunci: felul în care combina muzica extraordinar de bogată a Africii de Sud cu jazzul american al anilor ’60. Ceva din această abordare a rezonat profund cu mine. Privind în urmă, recunosc în ea o direcție pe care aveam să o urmez și eu, în propriii mei termeni, explorând muzica și tradițiile țării mele.

Am descoperit apoi întreaga istorie a jazzului prin intermediul lui Gyorgy Joldt, din Cluj, unul dintre cei mai avizați cunoscători ai acestei muzici din România acelor vremuri. Avea peste 2.000 de discuri LP și o cunoaștere enciclopedică a jazzului și a istoriei sale. Această întâlnire mi-a consolidat dorința de a-mi dedica viața muzicii.

Primul album de jazz înregistrat live într-un club din România

– Cum au fost începuturile dumneavoastră în jazz?

– Am început să studiez muzica în mod formal, pianul, teoria și armonia, iar apoi am dat admitere la Academia de Muzică din Cluj. După schimbarea regimului, când pianistul Mircea Tiberian a înființat prima secție specializată de jazz la Academia de Muzică din București, m-am transferat acolo. Mircea mi-a fost primul profesor de jazz, mentor, iar mai târziu prieten. Din păcate, ne-a părăsit anul acesta.

În aceeași perioadă am avut privilegiul de a studia compoziția cu Anatol Vieru, unul dintre cei mai importanți compozitori români ai celei de-a doua jumătăți a secolului al XX-lea și o personalitate de anvergură internațională. Mi-a oferit o bază solidă în compoziție și analiză formală. În anii aceia mi-am format propriul grup, Jazz Unit, care s-a bucurat de succes pe scena românească la mijlocul anilor ’90. Am înregistrat „Live at Green Hours”, primul album de jazz înregistrat live într-un club din România, și am început să cântăm constant în București și în turnee prin țară. În 1998, am lansat „From Now On”, un album de studio înregistrat în România, cu compozițiile mele pentru sextet. Cu Jazz Unit am făcut primii pași ca muzician de jazz profesionist: am început să compun, să înregistrez albume, să cânt constant și să-mi construiesc un nume pe scena românească. Era însă o lume muzicală foarte diferită de cea pe care aveam să o descopăr ulterior la New York.

„Veneam din Europa de Est, dintr-o țară tocmai ieșită de câțiva ani din comunism”

– În 1999 ați plecat la New York. Cum era New Yorkul acelor vremuri și ce v-a fascinat cel mai mult la noua cultură în care ați ajuns? Cât de adevărat este versul celebru „If I can make it there, I’ll make it anywhere”?

– Dorința de a ajunge mai aproape de sursa acestei muzici m-a făcut să fac pasul și să mă mut la New York, în 1999, pentru a studia jazzul la New School University. Voiam să fiu acolo, în locul unde jazzul era la el acasă. New Yorkul este și astăzi capitala mondială a jazzului. Mutarea a fost, bineînțeles, un șoc și din punct de vedere cultural.

Veneam din Europa de Est, dintr-o țară tocmai ieșită de câțiva ani din comunism și mă trezeam într-una dintre cele mai mari metropole ale lumii, într-un mediu cu totul diferit de cel în care trăisem până atunci. Cred că ceea ce m-a fascinat a fost ceea ce fascinează pe oricine ajunge să trăiască la New York: vitalitatea și intensitatea orașului, ceva ce nu am mai întâlnit nicăieri în lume. Jazzul era peste tot, plutea în aer, cum spunea Thelonious Monk. La New York chiar simți asta.

Eram în locul potrivit pentru mine, fără îndoială. Din punct de vedere muzical, șocul a fost cu atât mai mare cu cât eram un tânăr care abia încerca să-și găsească drumul în jazz. Nivelul era extraordinar de ridicat. Chiar și printre colegii mei de la New School se numărau unii dintre muzicienii care aveau să devină nume importante ale jazzului de astăzi, precum Robert Glasper și Damion Reid. A fost prima mea confruntare directă cu nivelul excepțional al scenei de jazz din New York.

Redescoperirea lui Enescu la New York

– Ați povestit la un moment dat, într-un interviu, că l-ați descoperit pe Enescu la New York. Cum s-a întâmplat asta? Și, odată ce ați ajuns să-l cunoașteți mai bine, cum l-ați perceput pe Enescu ca muzician?

– În 2008 am primit o invitație din partea Festivalului George Enescu din București, de a reimagina muzica lui George Enescu din perspectiva jazzului. A fost o provocare profundă pentru mine și, din fericire, am decis să o accept. Împreună cu reputatul contrabasist american John Hébert, am alcătuit un octet format din câțiva dintre cei mai originali și mai nonconformiști muzicieni ai scenei de jazz newyorkeze: Tony Malaby la saxofon, Ralph Alessi la trompetă, Gerald Cleaver la baterie, Mat Maneri la violă, violonistul german Albrecht Maurer și celebrul Badal Roy la tabla, instrumentul tradițional indian. Badal Roy colaborase de-a lungul carierei cu muzicieni precum Miles Davis, Pharoah Sanders, Yoko Ono și Ornette Coleman. Bineînțeles, știam de Enescu din România și din studiile mele la Academia de Muzică.

Dar, într-un fel, îl percepeam ca pe o figură aproape patriarhală, un mare nume al culturii române, fără să fi intrat cu adevărat în profunzimea muzicii sale. Această cerere și întâlnirea cu opera lui mi-au permis să-l descopăr cu adevărat pe Enescu, compozitorul genial care a fost, dar și pe Enescu omul. A fost o personalitate extraordinară.

Proiectul și înregistrarea realizată în cadrul Festivalului George Enescu au devenit albumul „Enescu Reimagined”, lansat la Sunnyside Records, prestigioasa casă de discuri newyorkeză. Albumul a marcat începutul colaborării mele cu Sunnyside și a reprezentat un moment de cotitură în cariera mea, deschizându-mi drumul către scena internațională de jazz. Am început să cântăm în Statele Unite, de la Merkin Hall din New York până la festivaluri importante din Europa, precum London Jazz Festival și Jazzdor Strasbourg, și la Guimarães Jazz Festival, în cadrul programului Capitalei Europene a Culturii din 2012. Am cântat, de asemenea, la Glenn Gould Hall din Toronto și în Chicago. Proiectul a avut parte de multă atenție din partea presei, de premii și de cronici foarte bune. Pentru mine, a fost începutul unei noi etape, atât artistic, cât și profesional.

Ce lipsește în România

– Chiar dacă nu sunteți conectat sută la sută la scena de jazz din România, pentru că nu locuiți în țară, cum vedeți jazzul românesc la ora actuală și cum vi se pare evoluția scenei de jazz de aici?

– Nu cunosc în detaliu întreaga scenă de jazz românească și există, cu siguranță, generații noi de muzicieni pe care nu îi știu încă foarte bine. Dar ceea ce pot spune este că secția de jazz de la Academia de Muzică din București, condusă de Mircea Tiberian, a avut o influență covârșitoare asupra dezvoltării scenei de jazz din România. Mircea era un profesor extraordinar, dar și un mare iubitor și cunoscător al jazzului. Este o scenă mică, dar în același timp puternică. Cred că ceea ce îi lipsește este, în primul rând, o rețea de cluburi în toată țara, care să le permită muzicienilor să cânte constant și să-și testeze ideile în fața publicului, nu doar în cadrul câtorva festivaluri de jazz.

Un alt lucru care lipsește este susținerea publică dedicată jazzului. Nu mă refer la finanțarea culturii în general, care există într-o anumită măsură, ci la programe specifice pentru jazz, așa cum întâlnim în restul Europei: comisionări de lucrări noi, granturi pentru turnee și înregistrări, sprijin pentru organizații independente și pentru cluburile private care prezintă constant concerte de jazz. Există, desigur, câteva excepții, precum centrele culturale afiliate instituțiilor publice locale din Zalău și Bistrița sau proiectul Chamber Jazz de la Brașov și inițiativele din Timișoara. Dar, în afara acestor exemple, sprijinul public pentru jazz în România este practic inexistent.

Nu există o infrastructură de finanțare care să le permită muzicienilor să creeze, să înregistreze, să concerteze și să circule constant în țară, așa cum se întâmplă în multe alte țări europene. Evoluția scenei, în măsura în care o cunosc, mi se pare foarte bună. Muzicieni tineri merg să studieze în Olanda, unii ajung și la New York, iar toate aceste experiențe contribuie la dezvoltarea ei. Ce mi-aș dori, poate, este o cunoaștere mai profundă a ceea ce se întâmplă astăzi în jazzul internațional: cât de mult se experimentează și cât de mult se inovează, atât la New York și în America, cât și în marile orașe europene. Cred că o legătură constantă cu ceea ce se întâmplă în jazzul american, unde există o creativitate și o efervescență experimentală extraordinară, ar fi foarte sănătoasă pentru evoluția jazzului românesc.

„Cred că avem în România un public de jazz foarte bun”

– Un lucru interesant pe care l-ați spus despre România sau despre anumite orașe de aici este că au „un public bun de jazz”. Ce înseamnă asta mai exact?

– Un public bun înseamnă un public curios, dornic să asculte și să fie atent la ceea ce se întâmplă pe scenă, chiar în fața lui. Am întâlnit acest tip de public în toate orașele din România, de la cele mai mici, precum Zalău sau Bistrița, până la cele mari, precum Cluj, București sau Timișoara. Cred că avem în România un public de jazz foarte bun. Ceea ce îi trebuie este să aibă parte de cât mai multe concerte bune de jazz.

Autenticitatea muzicii țărănești: „Ceea ce conta era adevărul emoțional al cântecelor”

– Sunteți recunoscut și pentru felul în care îmbinați jazzul cu cântece folclorice și melodii vechi din tradiția românească. Așa cum ați declarat recent, ați încercat, prin această apropiere, să treceți dincolo de primul strat, cel superficial, și să ajungeți la autenticitatea țăranilor din Transilvania. Ce cântau oamenii atunci, ce îi durea și ce ne poate spune muzica lor despre lumea în care trăiau?

– Oamenii din satele transilvănene ale căror cântece le-am studiat și pe care le-am folosit în proiectele noastre făceau muzică pentru comunitatea lor. Ei trăiau acea muzică. Era ceva visceral, profund legat de viața lor de zi cu zi, de bucuriile, suferințele, iubirile și pierderile lor. Există o autenticitate extraordinară în felul în care cântau. Nu erau preocupați de intonația perfectă sau de respectarea măsurii și a barelor de măsură, așa cum le înțelegem noi astăzi. Ceea ce conta era adevărul emoțional al cântecelor, legătura lor profundă cu experiența de viață.

În ele găsim o lume întreagă: cântece de dragoste, de dor, de nuntă, de dans, colinde și lamentații. Bartók vorbea despre acel „fir comun” care leagă muzica populară a diferitelor popoare. Studiind aceste înregistrări, am descoperit și noi această legătură, nu doar în muzica țărănească din Transilvania și din România, ci și în tradițiile altor culturi. Există ceva profund universal în această muzică, dincolo de limbi și granițe. Cred că tocmai această autenticitate i-a influențat atât de puternic pe Bartók și pe George Enescu și este motivul pentru care, la mai bine de o sută de ani distanță, m-a influențat și pe mine. Aceste cântece ne pot învăța ceva esențial și astăzi: muzica nu începe cu tehnica, regulile sau perfecțiunea formală, ci cu nevoia de a exprima ceva adevărat. Cred că avem multe de învățat de la acești oameni despre expresia umană și despre ceea ce poate însemna arta cu adevărat.

„Oamenii din comunitățile rurale creează muzică în moduri profund asemănătoare”

– Ce credeți că au aceste cântece populare, de publicul internațional rezonează cu ele? Iar apoi, cum simțiți această apropiere dintre două universuri muzicale, folclorul românesc și jazzul?

– Aceste forme de expresie vorbesc despre aceeași condiție umană, indiferent de cultură, naționalitate sau religie. Îmi amintesc că, după un concert în Vancouver, o femeie de origine asiatică a venit la noi și ne-a spus că aceste cântece din Transilvania îi aminteau de cântecele pe care i le cânta bunica ei, într-un sat din Japonia. Am avut o experiență asemănătoare și la Palermo. Astfel de întâlniri confirmă pentru mine că oamenii din comunitățile rurale creează muzică în moduri profund asemănătoare, pentru a exprima experiențele și emoțiile care le definesc viața și pentru a-i da acesteia un sens. În ceea ce privește întâlnirea dintre folclor și jazz, cred că punctul esențial este improvizația. O considerăm una dintre trăsăturile definitorii ale jazzului, dar uităm uneori că este la fel de importantă și în muzica populară. Tocmai acest element comun a făcut firesc pentru mine să integrez tradiția muzicală a țării mele în propria expresie de muzician și improvizator de jazz. Să nu uităm că jazzul american a fost, la origini, o muzică a comunității, o formă de muzică populară, chiar dacă astăzi a devenit un limbaj extrem de complex și sofisticat.

„România s-a schimbat enorm în ultimii douăzeci de ani”

– Ați revenit într-un turneu în România, alături de cvartetul newyorkez Elevation, odată cu lansarea noului album, „Rush”, și cu celebrarea a 20 de ani de activitate. Ce se schimbă între niște muzicieni care cântă împreună de 20 de ani? Ce ne puteți spune despre noul album?

– Elevation a luat naștere la New York, în 2006, din dorința de a avea un grup în care să-mi pot dezvolta propriile compoziții, alături de muzicieni cu care împărtășesc o anumită viziune asupra jazzului. Am început cvartetul împreună cu saxofonistul Abraham Burton, iar ulterior ni s-au alăturat John Hébert la contrabas și Eric McPherson la baterie. Primul nostru album, „Mystery”, a fost înregistrat live în 2012, într-un club din Greenwich Village, și lansat în 2013 la Sunnyside Records. A urmat „Songs From Afar”, în 2016, un album foarte personal, în care am explorat legătura dintre jazz și cântecele tradiționale din Transilvania, alături de compoziții dedicate unor muzicieni care m-au influențat profund.

Albumul a primit o cronică de cinci stele în revista DownBeat și a fost inclus în selecția celor mai bune albume ale anului. Ambele discuri au contribuit la consolidarea identității cvartetului și au avut parte de o receptare foarte bună în presa de specialitate. În aproape douăzeci de ani, am evoluat și ne-am maturizat, atât ca muzicieni individuali, cât și ca grup. Am susținut împreună sute de concerte, am înregistrat albume și am trecut prin nenumărate experiențe muzicale care ne-au apropiat și au contribuit la construirea unei identități și a unui limbaj muzical propriu. Relația dintre noi s-a aprofundat, iar încrederea și capacitatea de a asculta ceea ce aduce fiecare au devenit esențiale. Abraham, John și Eric au fiecare o voce foarte distinctă, iar muzica se transformă prin personalitatea fiecăruia. De multe ori, cele mai interesante idei apar chiar în timpul repetițiilor sau al înregistrărilor, din dialogul dintre noi. Cred că „Rush”, cel de-al treilea album al cvartetului la Sunnyside, reflectă foarte bine această evoluție.

Multe dintre deciziile muzicale de pe album au apărut spontan, în studio. De exemplu, la „Chakra”, John Hébert a propus ca piesa să devină un dialog între pian și saxofon, deși inițial nu o concepusem astfel. Am înregistrat-o în duo. La „Cristina’s Hope”, Abraham a sugerat să renunțăm la saxofon și să abordăm piesa în trio. Compozițiile sunt punctul de plecare, dar ceea ce se întâmplă între noi nu este niciodată complet previzibil. Pentru mine, Elevation este astăzi mult mai mult decât un proiect în care interpretez propriile compoziții. Este un grup cu o identitate colectivă, dar care păstrează libertatea de a explora și de a se reinventa. Cred că tocmai această combinație între experiența acumulată împreună și deschiderea către necunoscut ne-a permis să continuăm timp de două decenii.

– Deși locuiți la New York de ani buni, cum priviți România de azi și ce înseamnă România pentru dvs.?

– România s-a schimbat enorm în ultimii douăzeci de ani și, în multe privințe, în bine. Am observat aceste transformări în vizitele mele anuale în România, în ultimii cincisprezece ani. Pot spune că am văzut o schimbare profundă și pozitivă a țării. Desigur, există încă multe provocări, atât politice și economice, cât și culturale. Dar astfel de provocări există peste tot, în Europa și în Statele Unite, și sunt lucruri cu care trebuie să învățăm să ne confruntăm ca societate. România va rămâne întotdeauna locul de unde vin, țara în care m-am născut și în care am trăit prima parte a vieții și locul care mi-a dat această moștenire muzicală extraordinară. America, și New Yorkul în special, este locul în care am ales să mă mut, atras de dragostea mea pentru jazz și cultura americană.