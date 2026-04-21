„N-am crezut că e posibil”. Ce se întâmplă când lași un model AI să îți controleze calculatorul

Un jurnalist de la site-ul specializat XDA Developers a experimentat timp de o săptămână Claude Code pe computerul său, iar rezultatele l-au surprins.

Claude Code, dezvoltat de compania Anthropic, este un asistent de codare bazat pe inteligență artificială, care poate executa comenzi, scrie coduri, rula și implementa modificări direct în fișierele tale de pe PC.

„Când am descărcat pentru prima dată Claude Code, nu mă așteptam să fiu cu adevărat impresionat. Adică, până la urmă se numește Claude Code, era evident că nu putea face altceva decât să scrie cod. Totuși, după ce am început să-l explorez, mi-am dat seama că poți face cu Claude Code și lucruri care nu au neapărat legătură cu programarea”, spune jurnalistul Simon Batt de la XDA Developers.

Batt spune că „s-a distrat de minune” săptămâna în care a folosit Claude Code și susține că a reușit să facă lucruri pe care le credea că le poate realiza cu el.

De exemplu, spune că Claude Code poate fi folosit pentru o mulțime de sarcini, nu doar pentru programare.

„Una dintre primele mici încercări pe care le-am făcut a fost foarte simplă. I-am cerut lui Claude Code să se conecteze la computerul meu, să deschidă Calculatorul, să facă o operație de adunare, apoi să pună rezultatul în Notepad. A trebuit să fac mai întâi câteva setări; avea nevoie de Git pentru a rula, iar eu a trebuit să îi acord permisiunea de a-mi folosi computerul. Dar, odată ce totul a fost gata, i-am putut da lui Claude pur și simplu comanda”, explică jurnalistul.

Cum s-a descurcat Claude Code în Paint

De asemenea, Claude Code poate și să deseneze în Paint.

„I-am cerut să deseneze o pisicuță drăguță. Nu eram sigur la ce să mă aștept, la urma urmei, controlul mouse-ului lui Claude este destul de limitat. Nu poate desena cu linii fine și se actualizează singur folosind capturi de ecran intermitente. Se pare că Claude a avut o idee uimitoare: a descărcat Pillow de la Python pentru a face treaba”, spune Simon Batt.

„Cel mai bun prieten al tău pentru momentele de lene”

Simon Batt spune că funcția sa preferată a fost cea de „Dispatch”.

„Aceasta îți permite să îți conectezi telefonul la computer și să îi trimiți comenzi lui Claude. Claude va folosi apoi „Claude Code” pentru a îndeplini sarcina și te va anunța atât când a terminat, cât și dacă întâmpină vreo problemă. Desigur, acest lucru deschide o mulțime de posibilități, cum ar fi să-i ceri lui Claude să pornească un server cât ești plecat, să verifice starea computerului tău și chiar să încarce fișiere în cloud, astfel încât să le poți accesa de pe telefon”, mai spune el.

În final, jurnalistul spune că acest AI te poate face „și foarte leneș”.

„Imaginează-ți: stai în pat și vrei să joci World of Warcraft. Îi trimiți un mesaj lui Claude Code prin Dispatch pentru a porni jocul și a te conecta cu un anumit personaj. Aștepți puțin, apoi primești mesajul că a terminat. Te pui la PC și, într-adevăr, Claude a deschis jocul”, conchide Batt.