Nadia Comăneci intră în juriul „Românii au talent”: „Vin să mă emoționez, să râd cu voi, să plâng cu voi”

Fosta mare gimnastă Nadia Comăneci va face parte din juriul emisiunii „Românii au talent” de la PRO TV, din sezonul următor.

Momentan, sezonul 17 este la faza de înscrieri.

„Lumea mă întreabă deseori cum este să atingi perfecțiunea. Sincer, nu știu. Știu doar cum este să-ți bată inima atât de tare încât simți că-ți sare din piept, în timp ce milioane de oameni te privesc”, a declarat Nadia Comăneci, citată de Stirileprotv.ro.

Ea a precizat că este prima oară când face parte dintr-o emisiune de televiziune din România și că se bucură „enorm că această emisiune este «Românii au talent»”.

„Vin să văd curajul acesta cu ochii mei, să fiu aproape de oamenii care visează, care muncesc pentru visul lor și care tremură de emoție înainte să pășească în lumina reflectoarelor. Îi înțeleg din tot sufletul. Am fost și eu acolo. Vin să mă emoționez, să râd cu voi, să plâng cu voi atunci când lacrimile nu se mai lasă oprite, pentru că talentul, curajul și emoția de a-ți urma visul merită, de fiecare dată, un 10 perfect”, a adăugat fosta mare sportivă.

Reprezentanții PRO TV nu au spus dacă Nadia Comăneci va înlocui un jurat sau va fi creat un loc nou în juriu, potrivit Paginademedia.ro.

Jurații celei mai recente ediții au fost Andra, Andi Moisescu, Mihai Bobonete şi Carmen Tănase.