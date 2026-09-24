Nadia Comăneci și Ciprian Marica caută următoarea generație de campioni ai României

Vodafone România lansează programul GEN10, o inițiativă prin care își propune să identifice și să susțină copii cu potențial în gimnastică și fotbal. Proiectul îi are ca mentori pe Nadia Comăneci și Ciprian Marica, iar copiii selectați vor beneficia timp de un an de mentorat și sprijin financiar pentru practicarea sportului.

Este întotdeauna nevoie de inițiative care să susțină și să încurajeze noua generație, fie că vorbim despre un domeniu științific sau sportiv. Copiii noștri au nevoie de modele, dar și de ghidaj, de mentori reali care să fie alături de ei în procesul de învățare, care să-i ajute să se ridice și să-și continue munca.

De aceea, proiectul GEN10 reprezintă una dintre cele mai bune vești pe care le-am auzit în ultima vreme. Programul pornește de la o problemă semnalată de părinții din România: costurile asociate practicării unui sport pot deveni o barieră pentru copii, chiar și atunci când aceștia au talent și își doresc să facă performanță. Potrivit unui studiu realizat de D&D Research pentru inițiativa GEN10, 81% dintre părinții chestionați consideră că marile companii private din România ar trebui să dezvolte programe prin care să sprijine talentele și potențialul copiilor.

Nadia Comăneci: „Copiii nu își doresc să fie o a doua Nadia”

Nadia Comăneci, care va coordona componenta de gimnastică a proiectului, spune că obiectivul nu este de a crea noi copii care să îi reproducă propriul parcurs, ci de a le oferi acestora șansa de a-și construi propriul drum. „Copiii nu își doresc să fie o a doua Nadia, ci să fie ei înșiși. O investiție în copilul tău nu înseamnă neapărat sport de performanță, ci sănătate și valori care rămân cu el toată viața”, a declarat Nadia Comăneci.

Fosta campioană olimpică atrage atenția și asupra perioadei de început, când susținerea acordată unui copil poate fi decisivă. „Mulți vor să investească abia după momentul în care cineva a ajuns undeva, dar ca să ajungă acolo, este nevoie de acei 5 – 6 ani în care un copil crește în valoare, atât ca sportiv, cât și ca om. Investiția în copii este, de fapt, o investiție într-o generație sănătoasă”, a mai spus ea.

Campioana consideră că proiectul poate avea o durată mult mai lungă decât cea a primei ediții: „Această colaborare fantastică și această idee cu care a venit Vodafone este ceva unic și GEN10 sper să fie o mișcare care va merge mai departe așa cum s-a dus nota de 10, peste 50 de ani. Sperăm ca această mișcare să ducă mai departe 50 de ani și mai mult de atât, pentru că sportul ne-a făcut foarte mult pentru noi, de aceea suntem aici”, a declarat Nadia Comăneci în cadrul evenimentului de lansare al proiectului GEN10.

Nadia Comăneci și Ciprian Marica

Ciprian Marica: „Viitorii campioni ai României există deja”

Componenta de fotbal va fi coordonată de fostul internațional Ciprian Marica, care spune că implicarea într-un astfel de proiect continuă o preocupare începută cu mai mulți ani în urmă.

„Este o misiune pe care am pornit-o acum mulți ani de zile, atunci când la 32 de ani eram cel mai tânăr patron de club și aveam 500 de copii la Farul. Astăzi sunt fondator al unei academii de fotbal care îmi poartă numele și care își propune același lucru”, a afirmat Marica. Fostul atacant spune că unul dintre obiectivele sale este să transmită mai departe experiența acumulată în carieră.

„Suntem aici să oferim, dar nu în ultimul rând, să îndrumăm și să ajutăm niște copii care chiar au nevoie de o șansă. Au nevoie de modele, au nevoie de oameni care să-i inspire, să-i ghideze, oameni care au mai făcut performanță”, a declarat Ciprian Marica. „Am convingerea că viitorii campioni ai României există deja. Responsabilitatea noastră este să le oferim mediul, reperele și susținerea de care au nevoie pentru a transforma potențialul în rezultate”, a mai spus acesta.

Cum funcționează programul GEN10

Nimic mai simplu dacă ai acasă un copil talentat la gimnastică sau la fotbal! Părinții sau, de ce nu, chiar profesorii lor, pot înscrie copiii pe platforma GEN10, unde vor încărca videoclipuri în care aceștia execută exercițiile recomandate de Nadia Comăneci și Ciprian Marica.

Înscrierile au început pe 22 septembrie și se desfășoară până la finalul lunii octombrie.

După etapa de selecție a materialelor video, în luna noiembrie vor fi aleși 30 de finaliste la gimnastică și 33 de finaliști la fotbal. Aceștia vor fi invitați la București, unde vor participa la o etapă de selecție fizică, în urma căreia vor fi desemnați bursierii programului:

10 copii la gimnastică ;

; 11 copii la fotbal.

Cei 21 de copii selectați vor beneficia timp de un an de mentorat din partea Nadiei Comăneci și a lui Ciprian Marica, prin intermediul echipelor lor, precum și de sprijin financiar pentru practicarea sportului.

Nedim Baytorun – CEO Vodafone Romania

Vodafone: „Nu lăsăm niciun copil în urmă”

Vodafone România spune că lansarea GEN10 vine într-un context în care tehnologia are un rol tot mai important în viața copiilor, dar poate contribui și la sedentarism sau izolare.

„Tehnologia a devenit parte integrantă din viața fiecărei familii, oferind acces la educație și informație, dar aducând și provocări precum sedentarismul, dependența și izolarea. Astăzi, prea multe visuri se opresc înainte să înceapă, nu din lipsă de potențial, ci din lipsă de sprijin. Prin GEN10, vrem să schimbăm acest lucru: să căutăm talentul oriunde s-ar afla și să nu lăsăm niciun copil în urmă. Pentru că următorii campioni ai României pot veni de oriunde, dacă noi le oferim șansa să ajungă departe”, a declarat Nedim Baytorun, CEO Vodafone România.

Programul caută, crește și susține noua Generație de 10 a românilor și își propune să identifice copii talentați indiferent de mediul din care provin și să le ofere acces la resursele necesare pentru dezvoltarea lor sportivă.

Articol susținut de Vodafone