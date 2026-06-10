NASA a anunțat astronauții pentru misiunea Artemis III: Un pilot de teste, un recordmen, un debutant și un european

NASA a desemnat trei astronauți americani și unul italian pentru a forma echipajul următoarei misiuni Artemis, o demonstrație de andocare a navelor spațiale pe orbita Pământului care va avea loc anul viitor și în cadrul căreia vor fi testate pentru prima dată în spațiu modulele de aterizare lunare ale companiilor SpaceX (a lui Elon Musk) și Blue Origin (a lui Jeff Bezos).

Administratorul NASA, Jared Isaacman, i-a anunțat, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Houston, pe astronauții americani Andre Douglas, Frank Rubio și Randy Bresnik, precum și pe italianul Luca Parmitano de la Agenția Spațială Europeană, ca membri ai echipajului misiunii Artemis III.

Lansarea este prevăzută pentru sfârșitul anului viitor, fără ca o dată specifică să fi fost anunțată încă.

„Artemis III este o campanie de lansări multiple incredibil de captivantă, complexă și extrem de bine coordonată. Misiunea se va desfășura într-o perioadă scurtă de timp, cu trei dintre cele mai puternice rachete din lume”, a declarat Jeremy Parsons, managerul programului Artemis al NASA, la evenimentul de la Houston.

În ce va consta misiunea Artemis III

Misiunea va reprezenta o manevră delicată pe orbita joasă a Pământului a mai multor nave spațiale implicate în complexul program Artemis al NASA, efortul emblematic al SUA de a readuce oamenii pe Lună pentru o prezență pe termen lung.

Programul se confruntă cu o presiune din partea concurentei China, care își propune propria aterizare cu echipaj pe Lună în 2030.

Deși misiunea Artemis III, cu o durată de două săptămâni, nu se va apropia de Lună, aceasta este considerată un test inițial esențial pentru cele două module lunare principale pe care NASA le va utiliza în misiunile Artemis ulterioare pentru a trimite astronauți pe suprafața lunară.

Starship de la SpaceX și Blue Moon de la Blue Origin se vor andoca pe rând cu Orion de la NASA, capsula pentru astronauți care se lansează de pe Pământ cu ajutorul sistemului Space Launch System al NASA. Cele trei nave spațiale vor testa mecanismele de andocare și vor orbita una în jurul celeilalte pe orbita joasă a Pământului înainte de a se întoarce pe Pământ.

Întâi va fi lansată Blue Moon, apoi vine Orion cu astronauții

Trei astronauți americani și un astronaut canadian au zburat în jurul Lunii și s-au întors în aprilie în cadrul misiunii Artemis II a NASA, care a urmat misiunii Artemis I din 2022, un zbor similar, dar fără echipaj.

A doua călătorie cu echipaj din programul Artemis al NASA, Artemis III, este ultima misiune planificată înainte ca agenția spațială să încerce să ducă astronauți pe suprafața lunară în 2028.

Primul care va fi lansat pe orbită în secvența misiunii Artemis III va fi Blue Moon, urmat de lansarea navei Orion care transportă astronauți, a spus Parsons.

Cele două nave spațiale se vor andoca timp de aproximativ două zile, în timp ce astronauții vor efectua teste și demonstrații tehnologice în Blue Moon.

Blue Moon se va desprinde de Orion, făcând loc navei Starship, care va încerca apoi să andocheze timp de o zi înainte de a se întoarce pe Pământ.

Comandantul, un veteran fost pilot de teste

Bresnik, în vârstă de 58 de ani, fost pilot de încercare și veteran cu trei zboruri spațiale, a fost numit comandant al misiunii. Echipajul include, de asemenea, un deținător de record spațial, un debutant în spațiu și primul cetățean european care se alătură unei misiuni Artemis.

Bresnik, în vârstă de 58 de ani, a fost selectat să se alăture corpului de astronauți al NASA în 2004. A zburat în spațiu de trei ori, acumulând aproximativ 150 de zile petrecute în spațiu, dintre care 32 de ore în misiuni de ieșire în spațiu.

Este pilot de încercare și colonel în rezervă al Corpului de Marină al SUA, având peste 7.000 de ore de zbor la activ pe 95 de tipuri diferite de aeronave.

Primul european din misiunea Artemis

Includerea lui Parmitano (49 de ani) în misiunea Artemis reprezintă o victorie pentru Italia într-un moment sensibil din punct de vedere politic pentru cei mai apropiați parteneri internaționali ai NASA.

Isaacman, în cadrul reorganizării programului Artemis din acest an, a anulat planurile privind o stație spațială care urma să orbiteze în jurul Lunii, denumită Gateway, ținând cont de planurile accelerate de dezvoltare a modulelor de aterizare ale companiilor SpaceX și Blue Origin și punând un accent mai mare pe construirea unei baze pe suprafața lunară.

Decizia a luat prin surprindere aliații NASA care au petrecut ani de zile construind componente cheie pentru Gateway, inclusiv Agenția Spațială Europeană, Canada și Japonia. La scurt timp, NASA a semnat un acord cu Italia pentru a primi ajutor în construirea bazei lunare.

Parmitano s-a alăturat corpului de astronauți al ESA în 2009 și a zburat în spațiu de două ori. El este primul astronaut al ESA care se alătură unei misiuni Artemis și al doilea membru non-american, după ce Jeremy Hansen de la Agenția Spațială Canadiană a zburat cu Artemis II.

Președintele Agenției Spațiale Italiene, Teodoro Valente, a declarat într-un comunicat că selecția lui Parmitano ca pilot pentru Artemis III „confirmă și consolidează rolul și capacitățile sistemului spațial european și italian în explorarea umană a universului”.

Rubio, record de ședere în spațiu

Rubio, în vârstă de 50 de ani, a doborât recordul pentru cel mai lung zbor spațial neîntrerupt realizat de un astronaut american, ajungând la 371 de zile în timpul primei și singurei sale misiuni spațiale.

El a stabilit acest record în 2023, când durata misiunii sale de șase luni la Stația Spațială Internațională s-a dublat, deoarece nava spațială rusă cu care a ajuns acolo a suferit o scurgere în timp ce era andocată.

După ce a așteptat luni de zile ca Rusia să trimită o navă de înlocuire, s-a întors pe Pământ la începutul anului 2023. Rubio este, de asemenea, medic de familie și chirurg de zbor certificat.

Debutanul Douglas

Artemis III va fi prima călătorie în spațiu pentru Douglas, în vârstă de 40 de ani, care a fost selectat să se alăture corpului de astronauți al NASA în 2021.

Născut în Miami, el deține diplome în diverse domenii ale ingineriei, inclusiv trei masterate și un doctorat în inginerie de sisteme de la Universitatea George Washington.

Înainte de a se alătura NASA, a servit în Garda de Coastă a SUA ca arhitect naval și a lucrat la diverse programe NASA în timp ce se afla la Laboratorul de Fizică Aplicată al Universității Johns Hopkins ca membru al personalului profesional.