VIDEO Misiunea Artemis II s-a întors în siguranță acasă. „O amerizare perfectă”, după o coborâre plină de suspans

Capsula Artemis II și echipajul său format din patru astronauți au străbătut atmosfera Pământului și au amerizat în siguranță în Oceanul Pacific vineri noapte, după aproape 10 zile petrecute în spațiu, marcând astfel prima călătorie a oamenilor în vecinătatea Lunii din ultimii peste 50 de ani.

Capsula Orion a NASA, numită Integrity, a aterizat ușor cu parașuta pe marea calmă de lângă coasta sudică a Californiei, la scurt timp după ora 17:07, ora Pacificului (03:07 GMT, sâmbătă, în România), încheind o misiune care, cu patru zile înainte, i-a dus pe astronauți mai adânc în spațiu decât a zburat cineva vreodată.

Zborul Artemis II, care a parcurs în total 1.117.515 km în două orbite terestre și o trecere spectaculoasă pe lângă Lună, a fost primul zbor de testare cu echipaj dintr-o serie de misiuni Artemis care vizează întoarcerea astronauților pe suprafața lunară începând din 2028.

„O amerizare perfectă”

Amerizarea, sub un cer parțial înnorat, cu aproximativ două ore înainte de apusul soarelui, a fost transmisă în direct printr-o transmisiune video a NASA.

„O coborâre perfectă pe apă pentru Integrity și cei patru astronauți ai săi”, a spus comentatorul NASA Rob Navias la câteva momente după aterizare.

„Suntem stabili – toți cei patru membri ai echipajului sunt în regulă”, a transmis prin radio comandantul misiunii, Reid Wiseman, imediat după amerizare, semnalând că capsula era stabilă și că toți cei patru astronauți se simțeau bine.

Echipelor de recuperare ale NASA și ale Marinei SUA le-a luat mai puțin de două ore să asigure capsula plutitoare și să-i recupereze pe cei patru membri ai echipajului – astronauții americani Wiseman (50 de ani), Victor Glover (49 de ani) și Christina Koch (47 de ani), alături de astronautul canadian Jeremy Hansen (50 de ani).

BREAKING: Astronauts Christina Koch, Victor Glover Jr., Jeremy Hansen and Reid Wiseman have exited the Orion capsule after a successful Artemis II splashdown.



Follow live updates: https://t.co/obevyEPTg6 pic.twitter.com/6h3l2mzWr7 — ABC News (@ABC) April 11, 2026

NASA a informat că un medic al Marinei, care i-a examinat pe scurt pe astronauți la bordul capsulei, a constatat că toți sunt în stare bună de sănătate.

O revenire plină de suspans, la temperaturi uriașe

Întoarcerea echipajului acasă a eliminat un ultim obstacol esențial pentru nava spațială Orion, construită de Lockheed Martin, demonstrând că aceasta rezistă forțelor extreme ale reintrării dintr-o traiectorie de întoarcere de pe Lună.

Revenirea acasă a fost făcută printr-o coborâre și plină de suspans, pe măsură ce Orion a pătruns în atmosfera Pământului cu o viteză de aproape 33 de ori mai mare decât cea a sunetului, generând căldură prin frecare care a făcut ca temperaturile de pe exteriorul capsulei să urce la aproximativ 2.760 de grade Celsius.

Capsula Orion a suportat temperaturi enorme la reintrarea în atmosferă. Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Un nor de gaz ionizat, rezultat din căldura intensă și compresia aerului, a învăluit vehiculul, provocând o întrerupere planificată a comunicațiilor radio de câteva minute, la apogeul celui mai greu moment de reintrare.

Tensiunea s-a risipit odată cu restabilirea contactului, iar două seturi de parașute au fost văzute desfășurându-se din partea frontală a capsulei aflate în cădere liberă, încetinind coborârea acesteia la aproximativ 25 km/h înainte ca Orion să atingă ușor apa.

După ce scafandrii Marinei au fixat un colier de plutire pentru a stabiliza capsula, cei patru astronauți, încă îmbrăcați în costumele lor de zbor portocalii, au fost ajutați să urce pe o barcă gonflabilă.

De acolo, au fost ridicați unul câte unul în elicopterele care zburau deasupra lor și transportați pe o distanță scurtă până la nava de transport amfibie a Marinei, „John P. Murtha”, pentru examinări medicale suplimentare.

Glover și Koch au zâmbit larg și au făcut cu mâna către camere în timp ce stăteau așezați pe marginea ușii elicopterului, pe puntea de zbor.

Big smiles from Christina and Victor on the deck of the USS John P. Murtha, as they waited to be escorted for their routine post-mission medical checks. pic.twitter.com/3KwZFXTLhI — NASA (@NASA) April 11, 2026

Echipajul urmează să petreacă noaptea la bordul navei și să fie transportat sâmbătă la Houston, unde se vor reuni cu familiile lor, a declarat NASA.