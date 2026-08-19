NASA renunță la misiunea de salvare a telescopului SWIFT, aflat în curs de prăbușire de pe orbită

O misiune de salvare a bătrânului observator spațial SWIFT, aparținând NASA, a fost anulată miercuri, după ce nava spațială care fusese trimisă pentru a ridica orbita telescopului a suferit probleme tehnice iremediabile pe orbită, a anunțat compania care a construit nava de salvare, Katalyst Space, transmite Reuters.

„În urma monitorizării și evaluării continue a navei spațiale LINK, Katalyst Space și NASA au ajuns împreună la concluzia că, din cauza problemelor continue de control al atitudinii, misiunea „nu va include capturarea și amplificarea” orbitei Observatorului Swift Neil Gehrel al NASA”, se precizează în comunicatul difuzat de compania Katalyst Space, potrivit agențiilor de presă Reuters și Agerpres.

Observatorul Neil Gehrels Swift, cunoscut inițial sub numele de Swift Gamma-Ray Burst Explorer sau pe scurt SWIFT, este un telescop spațial NASA cu lungimi de undă multiple, lansat pe 20 noiembrie 2004, pentru a studia exploziile de raze gamma (GRB) și alte fenomene tranzitorii cosmice.

Operată de Universitatea Penn State pentru NASA, misiunea SWIFT detectează aproximativ 100 de astfel de explozii pe an folosind trei instrumente: Telescopul Burst Alert (BAT), Telescopul X-Ray (XRT) și Telescopul UV/Optic (UVOT).

SWIFT se orientează autonom către locațiile exploziilor în decurs de 90 de secunde, transmițând coordonate precise către stațiile terestre în decurs de 20 de secunde pentru a permite observații ulterioare rapide.

Din cauza decăderii orbitale cauzate de creșterea activității solare, SWIFT se confruntă cu o reintrare iminentă necontrolată în atmosfera terestră spre sfârșitul anului 2026. Pentru a rezolva această problemă, NASA a contractat Katalyst Space Technologies pentru o misiune de salvare în valoare de 30 de milioane de dolari. Nava spațială LINK, construită de Katalyst, a fost lansată pe 3 iulie 2026, la bordul unei rachete Pegasus XL din Insulele Marshall.

LINK e un satelit robotizat de service echipat cu trei brațe robotice și propulsoare ionice, concepute pentru a captura observatorul SWIFT, care cântărește 1.470 kg, și pentru a-l transporta pe o orbită aflată la aproximativ 600 kilometri de Terra.