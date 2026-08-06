NASA și SpaceX se vor baza pe Cybertruck să salveze astronauții în caz de pericol

Un echipaj format din patru astronauți se pregătește să părăsească Pământul la bordul unei rachete SpaceX, cu destinația Stația Spațială Internațională (ISS). În mod normal, dacă ar apărea o problemă pe rampa de lansare, astronauții ar fi evacuați într-un vehicul blindat de uz militar, capabil să reziste unor explozii puternice, relatează Gizmodo.

Însă pentru viitoarea misiune Crew-13 astronauții vor fi transportați în siguranță în caz de pericol cu o camionetă Tesla Cybertruck din oțel inoxidabil. SpaceX, companie fondată de Elon Musk și condusă de Elon Musk, a achiziționat anterior mii de camionete Cybertruck de la Tesla, compania de mașini electrice condusă de miliardar.

NASA a dezvăluit că Tesla Cybertruck va înlocui vehiculele MRAP („Mine-Resistant Ambush Protected” – vehicul blindat rezistent la mine si protejat împotriva ambuscadelor) pentru evacuarea astronauților de pe rampa de lansare în caz de urgență.

Vehiculele MRAP funcționează practic ca niște buncăre mobile pe roți, cele folosite până acum de NASA având o greutate de 2,4 tone. Astfel de vehicule militare au devenit mai cunoscute publicului larg după ce au fost folosite de forțele armate ucrainene în războiul lor împotriva invadatorilor ruși.

Kievul a primit zeci de astfel de vehicule atât din partea Statelor Unite, cât și a Australiei.

Vehicul militar de tip MRAP, FOTO: Delil Souleiman / AFP / Profimedia

NASA folosește vehicule MRAP de peste un deceniu pentru evacuarea astronauților

NASA utilizează astfel de vehicule încă din 2013, menținându-le în stare de alertă în timpul lansărilor spațiale cu echipaj, pentru cazul în care astronauții și personalul de la sol trebuie evacuați.

Richard Jones, director adjunct al Programului Comercial pentru Echipaje al NASA, a declarat că SpaceX a decis să treacă la o capacitate proprie de salvare pentru a evita „conflictele privind alocarea resurselor necesare lansărilor viitoare”.

Camionetele Cybertruck au fost subiectul mai multor rechemări în service din cauza unor defecte hardware și software și sunt interzise pe drumurile publice din Europa și Marea Britanie. Cu toate acestea, ele vor deveni acum vehiculul de intervenție în cazul unei urgențe legate de lansarea unei rachete.

Camionetă Cybertruck produsă de Tesla, FOTO: Jonathan Weiss / Alamy / Profimedia

De ce a ridicat semne de întrebare anunțul legat de camionetele Cybertruck pentru salvarea astronauților

La sfârșitul anului 2025, Tesla a rechemat aproape toate Cybertruck-urile aflate pe piață deoarece folosise „adezivul greșit” pentru fixarea panourilor din oțel inoxidabil.

Camioneta electrică a fost intens criticată încă de la lansare și nu poate fi înmatriculată sau condusă legal în Europa deoarece nu respectă normele privind siguranța pietonilor și a vehiculelor.

Tesla susține că exoscheletul din oțel inoxidabil al Cybertruck este suficient de rezistent pentru a face față impacturilor de mică intensitate, iar geamurile sunt realizate dintr-o sticlă blindată ultra-rezistentă. Totuși, unii își vor aminti probabil momentul în care geamurile care ar trebui să fie antiglonț s-au spart în mod spectaculos în timpul prezentării oficiale a Cybertruck în 2019.

Misiunea NASA SpaceX Crew-13 este programată să decoleze pe 12 septembrie. Astronauții NASA Jessica Watkins și Luke Delaney, astronautul Agenției Spațiale Canadiene Joshua Kutryk și cosmonautul Roscosmos Sergey Teteryatnikov vor fi lansați la bordul unei rachete „Falcon 9” a SpaceX de la baza Cape Canaveral din Florida.