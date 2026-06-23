NATO se pregătește activ pentru un război cu Rusia, spune Putin. „Suntem pregătiți să răspundem”

Vladimir Putin și un lansator de rachete al grupului militar rusesc din zona Zaporojie. Foto: Profimedia. Colaj: Ion Mateș / HotNews

Alianța Nord-Atlantică se pregătește activ pentru un război împotriva Rusiei, a susținut marți președintele rus Vladimir Putin, în fața a sute de noi absolvenți ai academiilor militare ruse reuniți la Kremlin, scriu agențiile DPA și Reuters.

Putin a afirmat până acum membrii NATO se limitaseră la a sprijini Ucraina, însă în prezent în Occident se vorbește deschis despre „pregătirea unui război contra Rusiei și despre sporirea bugetelor militare”.

Pentru a justifica această militarizare, statele NATO și UE folosesc afirmații false despre o amenințare militară dinspre Rusia, a mai susținut liderul de la Kremlin, potrivit Agerpres.

În prezent, aproximativ 40% din cheltuielile bugetare ale Rusiei merg către armată, dotări militare și securitate. Totuși, conform lui Putin, Moscova pledează pentru un sistem multipolar de relații internaționale ce garantează securitatea militară a fiecărei țări.

„În același timp, suntem pregătiți să răspundem operațional și adecvat la toate amenințările interne și externe”, a avertizat președintele rus.

El a subliniat că Rusia este pregătită pentru tratative de pace cu Ucraina pe baza rezultatelor obținute la Istanbul în 2022.

Într-o întâlnire separată cu oficialități guvernamentale ruse, Vladimir Putin a acuzat Ucraina de atacarea unor obiective civile din Rusia și a accentuat că motivul pentru care Kievul face acest lucru este pentru că pierde teritorii.

Liderul de la Kremlin a dat dispoziții autorităților să ia măsuri pentru a minimiza impactul atacurilor ucrainene.

Atacurile forțelor ucrainene vizează tot mai mult industria petrolieră rusă pentru a zădărnici alimentarea cu carburanți a armatei ruse și a reduce veniturile din vânzarea de resurse energetice ce ar ajuta la finanțarea războiului dus de Moscova.

Situația a devenit tensionată în special în Crimeea, peninsulă din Marea Neagră anexată de Rusia în 2014 și folosită de Moscova ca centru militar esențial.

Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a afirmat recent că Ucraina intenționează să izoleze Crimeea prin atacuri cu drone.