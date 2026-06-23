Putin afirmă că e gata pentru negocieri cu Ucraina și invocă un document / Ideea lui Zelenski pentru o întâlnire față în față: „Lui Donald i-a plăcut”

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia este gata pentru discuții de pace cu Ucraina pe baza drafturilor de acord din cadrul negocierilor purtate la Istanbul în 2022, în prima fază a războiului pe scară largă pe care l-a lansat Moscova, transmite Kyiv Post.

Potrivit publicației ucrainene, cadrul de lucru propus de Moscova impune Kievului să renunțe la aspirația sa de a adera la NATO, să restricționeze prezența armamentului și trupelor străine pe teritoriul național și să își reducă efectivele militare la 85.000 de persoane.

În schimb, Rusia, Statele Unite, Regatul Unit, Franța și China ar oferi garanții de securitate, în timp ce Moscova s-ar retrage de pe teritoriile ucrainene ocupate, mai puțin din Peninsula Crimeea, iar zone din regiunile Donețk și Lugansk ar urma să fie subiectul unor negocieri separate.

Îndemnul lui Trump pentru Zelenski

Președintele american i-a spus omologului său ucrainean în privat să acționeze „mai îndrăzneț”, a declarat un oficial ucrainean de rang înalt pentru publicația Kyiv Independent.

„Trump spune că nu crede cu adevărat că Putin va face ceva fără presiune”, a adăugat oficialul, care a fost informat pe tema recentei întâlniri dintre președintele Statelor Unite și omologul său din Ucraina, din 16 iunie, din marja Summitului G7.

Oficialii americani au evitat să confirme dacă Trump susține explicit sau nu atacurile ucrainene de pe teritoriul Rusiei, dar au spus că liderul american consideră că puterea este un element esențial.

„Președintele crede în pace prin putere”, a declarat un oficial al SUA.

Ideea lui Zelenski pentru o întâlnire față în față cu Putin

Volodimir Zelenski afirmă de ani de zile că doar Vladimir Putin are autoritatea de a opri războiul Rusiei împotriva Ucrainei, dar Kremlinul a evitat constant propunerea unei întâlniri față în față între cei doi lideri într-o țară neutră, insistând în schimb că liderul ucrainean ar trebui să se deplaseze la Moscova.

Conform oficialilor ucraineni, echipa lui Zelenski a ajuns la concluzia că lui Putin i-ar fi mai greu să refuze o invitație dacă ea vine din partea lui Trump. Președintele ucrainean a vehiculat ideea în timpul întâlnirii pe care a avut-o cu omologul american în 16 iunie, notează Kyiv Independent.

„I-a sugerat lui Trump să îl aducă pe Putin în America, iar acest lucru ar fi perfect”, a declarat oficialul ucrainean de rang înalt care a discutat cu publicația. „Lui Donald i-a plăcut ideea”, a adăugat acesta.

Oficiali americani familiari cu discuțiile au confirmat pentru Kyiv Independent că partea ucraineană a făcut o astfel de propunere, însă, în același timp, au avertizat că în „viitorul apropiat” nu este de așteptat să aibă loc un summit de acest gen.