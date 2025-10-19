Naufragiu în Mediterană: Corpul unei femei însărcinate, recuperat lângă Lampedusa / Zeci de migranți plecați din Libia sunt dați dispăruți

26 aprilie 2025, New York / Libia: Adjunctul coordonatorului pentru operațiunile de căutare și salvare (SAR – Search and Rescue) la pupitrul de control radio de pe puntea navei Ocean Viking, în timpul unei patrule în apropiere de Lampedusa, Italia. Foto: Javier Alvarez / Zuma Press / Profimedia

O ambarcațiune cu aproximativ 35 de migranți plecată din Libia s-a răsturnat în centrul Mării Mediterane, incident soldat cu un deces confirmat și zeci de persoane date dispărute, a declarat duminică coordonatorul UNICEF pentru Italia, conform Reuters.

Operațiunea de salvare a avut loc vineri, în largul insulei Lampedusa, fiind realizată de Garda de Coastă italiană, care a reușit să salveze 11 migranți, printre care patru copii neînsoțiți, și a recuperat trupul neînsuflețit al unei femei însărcinate, a precizat reprezentantul UNICEF, Nicola Dell’Arciprete.

Supraviețuitorii și trupul neînsuflețit au fost aduși în Lampedusa, în timp ce restul pasagerilor sunt în continuare dați dispăruți.

Ambarcațiunea s-a răsturnat după două zile petrecute pe mare, a precizat Dell’Arciprete.

Peste 32.700 de migranți au murit încercând să traverseze Marea Mediterană din 2014 până în prezent, iar aproximativ unul din cinci erau copii, potrivit datelor agențiilor ONU, a mai spus reprezentantul UNICEF.

Comentând vestea naufragiului pe platforma X, Flavio Di Giacomo, purtător de cuvânt al Organizației Internaționale pentru Migrație a ONU, a declarat că cel puțin 916 migranți au murit în zona centrală a Mediteranei doar în 2025.