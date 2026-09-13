Navă cu 243 de oameni la bord, dată dispărută pe vreme rea în Marea Java

O navă de pasageri indoneziană cu 243 de persoane la bord a fost declarată dispărută după ce s-a pierdut legătura cu aceasta în Marea Java, duminică dimineața devreme, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, a anunțat agenția națională de căutare și salvare într-un comunicat citat de Reuters.

Nava „Virgo Transport 8” a plecat sâmbătă din orașul Surabaya, din Java de Est, cu destinația orașul Banjarmasin, din Kalimantan de Sud, înainte de a pierde contactul.

„La momentul emiterii acestui comunicat, nava nu poate fi contactată, iar locul în care se află este necunoscut”, a declarat agenția.

Echipele de salvare au demarat operațiunile de căutare, trimițând o echipă către ultima poziție cunoscută a navei, a adăugat agenția.

Indonezia, un arhipelag format din 17.000 de insule, se bazează în mare măsură pe feriboturi ca mijloc principal de transport, rutele maritime fiind mai accesibile și mai ușor disponibile decât transportul aerian.

Cu toate acestea, standardele de siguranță nu sunt întotdeauna respectate cu strictețe, ceea ce duce la o rată relativ ridicată a accidentelor.

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