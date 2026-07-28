Navă de croazieră, eșuată pe Dunăre. 186 de pasageri sunt evacuați

Polițiștii de frontieră bulgari au început evacuarea a 186 de pasageri de pe o navă de croazieră blocată pe Dunăre din cauza nivelului scăzut al apei marți, spre sfârșitul după-amiezii, a anunțat Ministerul de Interne de la Sofia, potrivit AFP.

Nava Viking Ullur, sub pavilion elvețian, a eșuat în jurul orei 02:20 (23:20 GMT, luni), la aproximativ 25 de kilometri în amonte de Vidin, în nord-vestul Bulgariei, a precizat ministerul.

Incidentul a avut loc în timpul nopții, în condiții de vizibilitate redusă și „din cauza nivelului scăzut al apei pe Dunăre”, conform unui comunicat al ministerului, citat de Agerpres.

Din motive de siguranță, operațiunea se desfășoară cu ajutorul unei ambarcațiuni de patrulare a poliției de frontieră, iar Ministerul de Interne de la Sofia și-a exprimat speranța că aceasta va fi finalizată înainte de căderea nopții.

Ofițerii poliției de frontieră bulgare evacuează pasagerii de pe o navă de croazieră care a eșuat în apele Dunării, în apropierea orașului Vidin, pe 28 iulie 2026. FOTO: HANDOUT Bulgarian Interior Ministry / AFP / Profimedia.

Nava, care operează croaziere între Budapesta și România, transporta 186 de pasageri – toți cetățeni ai țărilor UE – și 52 de membri ai echipajului și personalului de serviciu.

Viking Ullur urma să se oprească în portul Vidin pentru reaprovizionare și, de asemenea, avea lipsă de apă potabilă, potrivit aceleiași surse.

O altă ambarcațiune a fost închiriată de agentul de transport maritim pentru a prelua pasagerii, dar nu a reușit să se apropie suficient de mult de nava eșuată.

Imaginile publicate de poliția bulgară arată pasageri purtând veste de salvare ajutați de salvatori să se îmbarce pe o barcă de patrulare a poliției de frontieră.

În timp ce Europa s-a confruntat cu mai multe valuri de căldură în această vară, Dunărea – al doilea fluviu ca lungime din Europa, care traversează zece țări – a înregistrat niveluri scăzute ale apei în ultimele săptămâni, ceea ce a îngreunat navigația.