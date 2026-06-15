„Nave ale lumii, porniți motoarele”. SUA și Iranul anunță că s-au înțeles să oprească războiul. Ce se știe despre acord și ce urmează

Donald Trump dansând pe scenă la un eveniment din New York. Foto: ROBERTO SCHMIDT / Getty images / Profimedia

Oficialii americani și iranieni au anunțat că au convenit asupra unui cadru pentru încetarea conflictului dintre cele două țări, ridicarea embargoului american asupra Iranului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, un acord preliminar care a determinat scăderea prețurilor petrolului, dar care lasă soarta programului nuclear iranian pentru negocieri ulterioare, transmite Reuters.

„Acordul cu Republica Islamică Iran este acum finalizat”, a scris peste noapte Donald Trump pe platforma sa Truth Social.

Postarea sa a venit la scurt timp după ce prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif, a cărui țară a servit drept mediator, a anunțat că s-a ajuns la un acord.

Înainte de anunțarea acordului, un înalt oficial iranian a declarat pentru Reuters că, în conformitate cu termenii proiectului, Statele Unite ar fi de acord să deblocheze 25 de miliarde de dolari din activele iraniene înghețate.

Semnarea, programată vineri în Elveția

Memorandumul de înțelegere urmează să fie semnat oficial vineri, în Elveția.

Termenii exacți nu au fost anunțați deocamdată. Sharif a afirmat într-o postare pe X că pactul prevede „încetarea imediată și permanentă a operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban”.

Libanul a reprezentat un punct sensibil în cadrul negocierilor, Israelul și Hezbollah ignorând apelurile lui Trump și ale altor părți de a-și înceta atacurile reciproce din ultimele săptămâni.

Secretariatul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului a afirmat într-un comunicat că războiul și operațiunile militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban, se vor încheia definitiv începând de luni seara.

Ministrul adjunct al afacerilor externe al Iranului, Kazem Gharibabadi, a spus că un acord mai amplu va fi negociat în timpul unei perioade de încetare a focului de 60 de zile, incluzând ridicarea sancțiunilor împotriva Iranului.

Soarta programului nuclear al Iranului, o altă chestiune spinoasă, va fi, de asemenea, abordată în cadrul acestor discuții ulterioare, au declarat anterior surse pentru Reuters.

Nu a existat nicio reacție imediată la acest anunț din partea Israelului, care a afirmat că nu este parte la discuțiile dintre SUA și Iran.

„Nave ale lumii, porniți motoarele”

Trump a afirmat că Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă importantă pentru aprovizionarea globală cu petrol și gaze, pe care Iranul a blocat-o efectiv de luni de zile, se va redeschide vineri și că a ordonat încetarea blocadei americane asupra porturilor iraniene.

„Nave ale lumii, porniți motoarele. Lăsați petrolul să curgă!”, a scris Trump pe Truth Social.

Prețurile petrolului au scăzut la aflarea veștii. Contractele futures pe țițeiul Brent au scăzut cu 4% la începutul tranzacționării de luni, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate a scăzut cu peste 4,6%. Bursele din Asia au intrat pe creștere.

Fostul purtător de cuvânt al Departamentului de Stat din administrația Biden, Matthew Miller, a afirmat că Trump a făcut concesii importante Iranului pentru a restabili status quo-ul care exista înainte de a declanșa războiul.

„Nu avem nicio garanție că programul nuclear va fi vreodată abordat, dar Iranul a arătat lumii că poate lua economia globală ostatică și poate obține ceva în schimb de la SUA”, a spus Miller.

Uraniul Iranului va rămâne un punct cheie al negocierilor

Războiul cu Iranul a devenit o povară politică pe plan intern pentru Trump și colegii săi republicani din Congres, sondajele de opinie arătând că americanii sunt profund frustrați de creșterea prețurilor la benzină în perspectiva alegerilor parțiale din noiembrie.

Totuși, Trump s-a confruntat și cu presiuni din partea unor membri ai propriului partid, care insistă că programul nuclear al Iranului trebuie oprit complet.

Senatorul republican Lindsey Graham, unul dintre principalii susținători ai unei linii dure față de Iran, a lăudat acordul, dar a declarat că va „urmări cu atenție” viitoarele negocieri privind programul nuclear al Iranului.

„Conform legii noastre, orice acord nuclear cu Iranul va fi trimis la Congres pentru examinare și vot. Felicitări tuturor pentru că ne-ați adus în acest punct”, a spus el.

În timpul primului său mandat, Trump a retras SUA din acordul multilateral cu Iranul din 2015, negociat de președintele democrat Barack Obama, care a ridicat sancțiunile împotriva Teheranului în schimbul unor restricții asupra programului său nuclear, inclusiv inspecții internaționale.

Iranul a răspuns intensificând procesul de îmbogățire a uraniului, producând peste 400 kg de material cu o puritate apropiată de cea necesară pentru fabricarea bombelor. Soarta finală a acelui uraniu va fi probabil un punct cheie de negociere în cadrul discuțiilor viitoare.

Netanyahu, „un tip foarte dificil”

Acordul a fost încheiat în ciuda unui atac israelian asupra Libanului, duminică, care a atras critici atât din partea Iranului, cât și din partea lui Trump.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a avut opinii divergente față de Trump în ceea ce privește pretențiile SUA ca Israelul să-și limiteze acțiunile militare în Liban pentru a permite Statelor Unite să ajungă la un acord cu Iranul.

Israelul a declarat că își va păstra libertatea de acțiune în Liban, în timp ce Iranul a făcut din încetarea completă a focului în această țară o componentă importantă a cererilor sale.

Trump l-a informat pe Netanyahu cu privire la progresele înregistrate în direcția unui acord de pace în timpul unei convorbiri telefonice duminică, a afirmat postul israelian N12, citând un înalt oficial.

Într-un interviu acordat New York Times, Trump l-a numit pe Netanyahu „un tip foarte dificil” și a susținut că liderul israelian ar trebui să-i mulțumească pentru că a salvat Israelul de un Iran dotat cu arme nucleare.

Marile puteri europene, pregătite să ridice sancțiunile

Liderii din afara Orientului Mijlociu, care au urmărit cu atenție conflictul, au salutat anunțul.

Într-o declarație comună, Regatul Unit, Germania, Franța și Italia au afirmat că sunt pregătite să ridice sancțiunile împotriva Iranului ca răspuns la „măsuri clare și verificabile” de limitare a programului său nuclear.

„Suntem convinși că libertatea de navigație fără restricții trebuie restabilită acum în Strâmtoarea Ormuz”, a declarat premierul britanic Keir Starmer.

„Iranul nu trebuie să dețină niciodată arme nucleare”, a adăugat el.