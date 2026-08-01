„Ne-a trecut glonțul foarte aproape de ureche” cu raportul Fitch, spune șeful CFA România. Ce ne duce în jos

Raportul Fitch privind România este mai rău decât cele anterioare, a spus Adrian Codirlașu, președindele CFA România, organizația profesioniștilor în investiții din țară.

Potrivit acestuia, raportul agenției indică o înrăutățire a prespectivelor pentru economia românească, mai ales în condițiile în care decizia Fitch privind ratingul României a fost inițial alta

„Ne-a trecut glonţul pe la ureche, poate chiar foarte aproape de ureche”, a declarat Codirlașu pentru Agerpres.

„Vedem că decizia iniţială ar fi fost de downgrade, dar i-au rugat autorităţile române să reanalizeze datele şi s-a ajuns la menţinerea ratingului actual. Eu văd o înrăutăţire faţă de rapoartele anterioare, având în vedere că ei chiar voiau să ne downgradeze iniţial. Asta îmi arată o înrăutăţire a perspectivelor pentru economia românească”, a a explicat expertul în investiții.

Ce ne-a salvat, ce ne trage în jos

El a afirmat că cel mai important lucru care a contat în luarea deciziei a fost faptul că Guvernul a arătat că are voinţa să reducă cheltuielile publice.

„Însă ce ne duce în jos şi care sunt îngrijorările lor? Sustenabilitatea acestor măsuri. Nu s-a făcut absolut niciun fel de reformă. Guvernul a fost foarte conştient de riscuri şi a ţinut cheltuielile strict sub control. Asta ne-a ajutat şi asta a dus la această evoluţie. Pentru că perspectivele nu sunt bune şi părerea mea este că asta îi îngrijorează şi pe ei cel mai tare, faptul că putem să nu luăm fondurile europene şi vedem că nu facem reformele necesare ca să luăm fondurile europene”, a explicat Codirlașu.

Potrivit președintelui CFA România, „de asemenea, toată această reducere de deficit pe care a întreprins-o Guvernul actual, în condiţiile unui nou guvern, poate fi reversibilă. Adică e extrem de uşor să se dea drumul la cheltuieli şi ajungem de unde am plecat. Şi asta cred că e marea problemă a noastră, această reversibilitate, tocmai pentru că nu s-au făcut reforme şi asta ne poate duce în junk. Iarăşi, au menţionat risc semnificativ de downgrade în lipsa unor măsuri suplimentare. E chiar ultima atenţionare înainte de downgrade. Să sperăm că la fel de receptive sunt şi celelalte două agenţii de rating care urmează”, a mai spus Adrian Codirlaşu.

Agenţia de evaluare financiară Fitch a menţinut vineri noapte ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă.

Toate cele trei mari agenţii de evaluare financiară (S&P Global Ratings, Moody’s Ratings şi Fitch Ratings) au o perspectivă „negativă” asociată ratingului suveran al României, ceea ce plasează ţara la un pas de un calificativ din categoria „junk” (nerecomandat pentru investiţii – n.r.).