„Ne-am pierdut cu totul reperele?” Reacție după gestul făcut de Nicușor Dan față de sportivii români de la Jocurile Olimpice de iarnă

Ce-ați zice dacă ați auzi că Nicușor Dan i-a dat un telefon de felicitare unui elev român clasat pe locul 5 la Olimpiada internațională de matematică? Ar fi de râs? De plâns?

Dar nu, a fost de extaz atunci când președintele României i-a sunat pe boberii care au realizat o astfel de performanță „istorică” la Milano-Cortina. Ne-am pierdut cu totul reperele? Nu mai știm ce e un succes?

Și cine l-o fi consiliat să se pună într-o asemenea postură jenantă? Șeful statului omagiază o clasare sub bronz. Undeva, în limbajul erelor tehnologice, cam de Epoca de Piatră. Dar nu e asta paradigma noastră, între aceste granițe care pare că ne cam strâng?

Să nu înțelegeți greșit, am toată simpatia pentru Tentea și Iordache, cei doi flăcăi care au împins și condus strașnic bobul către acel loc 5. Un loc meritoriu relativ la altele. Dar în niciun caz nu unul care să ne ducă în Nirvana sportivă.

