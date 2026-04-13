Ne displac conversațiile banale? Concluzia surprinzătoare a unui amplu studiu

Discuțiile pe subiecte banale, numite și „small talk”, pot părea de multe ori plictisitoare. Totuși, un studiu publicat în Journal of Personality and Social Psychology și citat de The Guardian arată că oamenii se bucură de discuții aparent plictisitoare mai mult decât se așteaptă.

Rezultatele, bazate pe conversațiile a 1.800 de voluntari care au participat la experiment, sugerează că, evitând discuțiile care par banale, oamenii pierd beneficii pentru starea de spirit și sănătate pe care le aduce conectarea cu alte persoane.

„Mulți oameni evită conversațiile banale, se tem de evenimentele de networking și presupun că anumite subiecte, precum vremea, naveta sau rutina zilnică, nu vor fi interesante”, spune Elizabeth Trinh, doctoranda care a organizat experimentul.

Ea adaugă că „oamenii subestimează cât de interesante și plăcute pot fi, de fapt, conversațiile despre subiecte plictisitoare”.

Cum a fost făcută cercetarea

Trinh și colegii săi au realizat o serie de experimente pentru a înțelege cum reacționează oamenii la conversații pe teme banale.

Mai întâi, le-au cerut participanților să estimeze cât de mult sau cât de puțin le-ar plăcea să discute despre subiecte pe care le considerau plictisitoare: bursă, diete sau Pokémon.

Participanții au făcut „small talk” despre aceste teme, fie online, fie față în față, cu necunoscuți sau cu prieteni, iar apoi au evaluat cât de mult le-au plăcut discuțiile.

În mod constant, oamenii au găsit conversațiile mai plăcute decât se așteptau, chiar și atunci când ambii participanți declaraseră că subiectul este plictisitor, potrivit datelor publicate în Journal of Personality and Social Psychology.

„Oamenii au de câștigat dacă scad standardul”

„Ceea ce contează cu adevărat este implicarea, acel sentiment de conexiune, faptul că te simți ascultat, că răspundeți unul celuilalt”, explică Elisabeth Trinh.

Ea crede că oamenii nu au parte de conexiuni cu alți oameni pentru că evaluează greșit cum vor decurge conversațiile: „Evităm să vorbim cu acel coleg care își face cafeaua, cu un străin la un eveniment sau cu un vecin în lift”, spune ea.

„Dar cred că oamenii au de câștigat dacă scad standardul pentru ceea ce cred ei că face o conversație să merite. În loc să ne întrebăm dacă ne va plăcea, poate ar trebui să ne întrebăm ce vom învăța”, mai adaugă cercetătoarea.

„Doar pentru că știi de unde ar putea începe o conversație, nu înseamnă că știi unde se va termina”

Profesorul de științe comportamentale de la Universitatea din Chicago, Nicholas Epley, argumentează și el în favoarea „small talks”.

„Doar pentru că știi de unde ar putea începe o conversație, nu înseamnă că știi unde se va termina, iar discuția se poate duce într-o direcție mult mai interesantă decât te așteptai”, spune expertul.

El adaugă și că rezultatele cercetării citate de The Guardian arată clar că „teama de o conversație plictisitoare nu ar trebui să te împiedice să o începi. La urma urmei, dacă o conversație devine plictisitoare, ai, în mod surprinzător, destul de multă putere să o faci mai interesantă”.