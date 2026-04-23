Negociatorul-șef al Iranului: „Nu e posibil” ca Ormuz să fie deschisă din cauza „încălcărilor flagrante ale armistițiului” de către SUA și Israel

Într-o postare pe X de miercuri, Mohammad Bagher Ghalibaf a declarat că „încălcările” includ blocada navală americană a porturilor iraniene – despre care a spus că echivalează cu luarea „ostatică” a economiei globale – și „incitarea la război” de către Israel „pe toate fronturile”, scrie BBC

Iranul rămâne deschis negocierilor, a declarat președintele iranian Masoud Pezeshkian, dar a adăugat că „încălcarea angajamentelor, blocada și amenințările sunt principalele obstacole în calea unor negocieri autentice”.

Marți dimineață se părea că SUA și Iranul vor purta noi discuții de pace în Pakistan săptămâna aceasta – dar acestea nu au început încă. Vicepreședintele JD Vance – care urma să conducă delegația americană în aceste discuții – rămâne în SUA.

Marți seară, președintele american Donald Trump a anunțat o prelungire a armistițiului dintre SUA și Iran, care urma să expire miercuri.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a clarificat ulterior că prelungirea contractului lui Trump este pe o perioadă nedeterminată și nu are un nou termen limită. Ea a adăugat că Trump este „mulțumit” de blocada navală americană în curs împotriva Iranului și „înțelege că Iranul se află într-o poziție foarte slabă”.

„Cărțile sunt în mâinile președintelui Trump ”, a spus ea.

Întrebat de reporteri când se va termina războiul, Leavitt a spus că Trump trebuie să decidă „și o va face atunci când va considera că este în interesul Statelor Unite și al poporului american”.

Cel mai recent comentariu al negociatorului iranian vine în contextul în care continuă ciocnirile pe calea navigabilă periculoasă și pe ruta vitală de transport maritim global, Iranul anunțând că a „confiscat” două nave în strâmtoare.

Euphoria, una dintre cele trei nave container atacate anterior în Strâmtoarea Ormuz, pare să fi aruncat ancora în apropierea unui port din Emiratele Arabe Unite, conform datelor de urmărire MarineTraffic analizate de BBC Verify.

Nava Euphoria, deținută de Emiratele Arabe Unite, a fost atacată la opt mile marine vest de Iran, potrivit firmei de securitate maritimă Vanguard. Nu au fost raportate daune aduse navei sau răni ale echipajului.

Iranul nu a comentat despre Euphoria, dar a declarat că a confiscat celelalte două nave – MSC Francesca și Epaminondas – ambele raportând daune în urma atacurilor.

Într-o declarație a Marinei Corpului Gărzilor Revoluționare Iraniene (IRGC), se arată că navele „operau fără autorizație” și comit „încălcări repetate”, acuzându-le că au încercat să părăsească Strâmtoarea Ormuz „în secret” și că au manipulat sistemele de navigație.

De asemenea, a avertizat că „monitorizează” mișcările prin strâmtoare și a promis măsuri „ferme” împotriva celor care le încalcă.

Agenția de știri iraniană Tasnim, afiliată IRGC, a publicat ulterior imagini cu comandouri iraniene care au atacat cele două nave.

Cele mai recente poziții transmise de către ei indică faptul că niciunul nu s-a mișcat prea mult de la atacuri.

Cu toate acestea, datele MarineTraffic indică faptul că Euphoria a reluat navigarea spre sud după ora raportată la care a fost atacată, ajungând la aproximativ 13 mile marine de portul Khor Fakkan în jurul orei 14:00 BST (ora 16-ora României)

Ministrul grec de externe, Giorgos Gerapetritis, a confirmat ulterior că Epaminondas, o navă deținută de greci, fusese atacată: „Pot confirma că a avut loc un atac împotriva navei de marfă grecești, dar nu pot confirma că aceasta a fost confiscată de iranieni”, a declarat Gerapetritis pentru CNN.

Tot miercuri, Departamentul Apărării al SUA a anunțat că secretarul Marinei americane își va părăsi funcția „cu efect imediat” .

Nu a fost oferit niciun motiv pentru demiterea lui John Phelan. Aceasta are loc la doar câteva săptămâni după ce secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, i-a cerut șefului de Stat Major al Armatei, Randy George, să demisioneze. Subsecretarul de stat al Marinei, Hung Cao, va ocupa funcția de secretar interimar.

În declarațiile sale adresate reporterilor de la Casa Albă, secretarul de presă Karoline Leavitt a mai spus că SUA nu consideră că confiscarea a două nave de către Iran în Strâmtoarea Hormuz este o încălcare a armistițiului.

„Acestea nu erau nave americane și nici nave israeliene”, a spus ea.