Negocieri intense la Bruxelles: UE caută un compromis pentru finanțarea de care Ucraina are nevoie disperată. „Nu avem voie să eșuăm”

Oficialii europeni negociau înaintea Consiliului European de joi de la Bruxelles un compromis de ultim moment pentru a oferi Ucrainei miliardele de euro de care are nevoie pentru a-și finanța războiul, dar și cheltuielile de zi cu zi, scriu Reuters și Politico.

Mai mulți oficiali europeni au asigurat joi dimineață, înaintea Consiliului European de la Bruxelles, că liderii UE nu vor părăsi summitul fără o decizie privind finanțarea Kievului, în ciuda diviziunilor pe tema modului în care blocul comunitar va împrumuta banii necesari.

„Nu ne putem permite să eșuăm”, a declarat șefa diplomației UE Kaja Kallas, în vreme ce președintele Consiliului European, Antonio Costa, a asigurat că nu vom părăsi Consiliul fără o decizie finală care să asigure nevoile financiare ale Ucrainei, scrie Reuters.

Miercuri seara, liderii europeni erau împărțiți în tabere ireconciliabile, cel puțin în mod public, cu șanse mici de a ajunge la un acord cu privire la modul de finanțare a Kievului.

Comisia Europeană a propus utilizarea activelor înghețate ale băncii centrale ruse, care sunt deținute în mare parte de depozitarul belgian Euroclear, pentru a garanta un împrumut uriaș pentru Kiev, iar Germania, statele nordice și cele din est susțin acest plan.

Însă acest plan se lovește de refuzul Belgiei și Italiei, care susțin Planul B: sprijin pentru Kiev pe baza unui împrumut contractat de UE și garantat de bugetul comun al blocului.

Bulgaria, Malta, Ungaria și Slovacia se opun, de asemenea, utilizării activelor Rusiei.

Fără o decizie până în ultimul moment

Prim-ministrul belgian Bart De Wever a declarat joi dimineață în fața parlamentului țării sale că nu a văzut încă garanții care să răspundă preocupărilor sale privind riscurile juridice și de lichiditate și că planurile de finanțare sunt încă în schimbare „în timp ce vorbim”.

Într-o ilustrare clară a conflictului, prim-ministra Italiei Giorgia Meloni a declarat miercuri că va folosi reuniunea Consiliului pentru a cere răspunsuri cu privire la „riscurile posibile” ale utilizării activelor, în timp ce cancelarul german Friedrich Merz a insistat asupra planului privind activele „pentru a contribui la încheierea cât mai rapidă a acestui război”.

Rusia a făcut propriile presiuni pentru a deraia planul.

Banca centrală a Rusiei a declarat că planurile UE de a utiliza activele sale sunt ilegale și și-a rezervat dreptul de a utiliza toate mijloacele disponibile pentru a-și proteja interesele.

Instituția a intentat un proces la Moscova în această săptămână, solicitând despăgubiri în valoare de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear, depozitarul central de valori mobiliare cu sediul la Bruxelles.

Miza este mare, deoarece fără ajutorul financiar al UE, Ucraina va rămâne fără bani în al doilea trimestru al anului viitor și, cel mai probabil, va pierde războiul cu Rusia.

„Dacă nu găsim un răspuns la această întrebare, nu vom permite Ucrainei să se apere”, a declarat un înalt diplomat al UE pentru Reuters. „Acest lucru ar avea implicații grave pentru securitatea restului Europei”, a spus el.

Opțiunile disponibile

Opțiunile alternative au problemele lor.

Una dintre variante ar fi ca UE să împrumute suma necesară garantând cu bugetul UE și apoi să împrumute banii Ucrainei, dar o astfel de măsură ar necesita unanimitatea celor 27 de țări ale UE, iar Ungaria, prietena Moscovei, a declarat deja că va exercita dreptul de veto.

Cheia unui astfel de plan ar fi excluderea Ungariei și Slovaciei – care se opun acordării de ajutor suplimentar Ucrainei – din schema comună de datorii, au declarat patru diplomați ai UE pentru Politico.

Un acord ar putea fi încă convenit în cadrul Consiliului între cele 27 de țări ale UE, dar acordul final ar sublinia că doar 25 dintre acestea ar fi implicate în finanțare.

O altă opțiune ar fi ca fiecare țară din UE care dorește acest lucru să strângă fonduri pe piață și să le transfere Kievului, dar acest lucru ar însemna o creștere a nivelului deja ridicat al datoriei și deficitului și o lipsă de certitudine în ceea ce privește finanțarea pe termen lung pentru Ucraina.

Diplomații au afirmat că utilizarea activelor rusești ar fi, prin urmare, „singura opțiune viabilă” și favorizată de majoritatea țărilor, deoarece ar asigura o sumă mare pentru Ucraina fără a crește datoriile naționale sau a impune eforturi fiscale imediate.

Ideea din spatele împrumutului bazat pe activele Rusiei este că Kievul nu ar trebui să îl ramburseze decât dacă Moscova ar plăti miliardele necesare pentru reconstrucția orașelor ucrainene distruse – un scenariu puțin probabil, potrivit Politico.

Dar pentru a utiliza aceste active, liderii UE trebuie mai întâi să convingă Belgia, care deține 185 de miliarde de euro din totalul de 210 miliarde de euro înghețate în Europa, că nu o vor lăsa singură să suporte costurile dacă Rusia va câștiga procesul declanșat pentru a bloca acest plan.

Majoritatea țărilor UE sunt dispuse să ofere astfel de garanții. Dar De Wever a susținut că, deoarece daunele acordate Rusiei în cazul unui proces câștigat ar putea depăși cu mult suma deținută de Belgia, iar procesul ar putea avea loc peste mulți ani, el are nevoie, de fapt, de un cec în alb din partea altor guverne pentru o perioadă nedeterminată.

„Vineri dimineață va fi disponibilă o soluție”

Un lucru clar este că mai toți oficialii care s-au pronunțat pe chestiunea împrumutului au spus că o decizie trebuie luată într-un fel sau altul la summit.

„Acesta nu este un Consiliu European în care putem să ne despărțim vineri fără să avem nimic”, a declarat un diplomat de rang înalt al UE, citat de Reuters.

„Așadar, vineri dimineață va fi disponibilă o soluție”, a asigurat el.

Joi, prim-ministrul olandez Dick Schoof a declarat că se așteaptă ca discuțiile de la summit să ducă la un acord, cu sprijinul Belgiei.

Premierul maghiar a sugerat mircuri că folosirea activelor Rusiei nu mai este o variantă.

„Comisia promovează acum împrumuturile comune, dar nu vom lăsa familiile noastre să plătească factura pentru războiul din Ucraina”, a scris Orbán pe X. El a adăugat că „activele rusești nu vor fi discutate la reuniunea Consiliului European”.

Cu toate acestea, un înalt oficial al UE a respins rapid afirmația liderului maghiar. „Împrumutul este încă în discuție”, a declarat acesta, potrivit Politico.