Consultări acum pentru noul guvern. Soluțiile președintelui și varianta pe care PSD nu o respinge

Președintele Nicușor Dan i-a pus din nou față în față pe liderii fostei coaliții la masa negocierilor pentru o nouă discuție despre formarea noului Guvern. Discuția are loc în contextul în care președintele a primit două variante de premier dinspre partide – Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan – însă a declarat că nu îl va nominaliza pe niciunul, pe motiv că nu au asigurat majoritatea necesară de voturi.

09:00

Discuția dintre președinte și Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor, Dominic Fritz și Varujan Pambuccian a început.

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Liderii fostei Coaliții se întâlnesc luni, de la ora 09.00, la Cotroceni, pentru o nouă rundă de discuții cu președintele Nicușor Dan pentru formarea unui guvern.

Șeful statului insistă ca desemnarea unui premier să fie făcută în momentul în care există și o majoritate parlamentară pentru învestire. Până acum nici PSD, nici PNL, USR și UDMR nu o au.

Variantele luate în calcul de Nicușor Dan

Ultima discuție între președinte și cele cinci partide s-a soldat cu „blocaj total”. La două săptămâni distanță, pe masa lui Nicușor Dan se află, oficial, aceleași două propuneri de premieri: Siegfried Mureșan, din partea PNL-USR-UDMR și Sorin Grindeanu, susținut de PSD.

Însă, calculele Cotroceniului nu se limitează la aceste propuneri. Surse HotNews din administrația Prezidențială vorbesc despre două variante de lucru. Prima, desemnarea unui premier agreat de toți cei de la masa discuțiilor, cu un guvern format din toate partidele fostei Coaliții. Un al doilea scenariu este cel al unui guvern minoritar, caz în care să fie semnat un acord care să cuprindă o listă de priorități cu termene clare de îndeplinire.

În PNL o soluție luată în discuție este susținerea, pe o perioadă limitată, a unui „guvern de armistițiu”: un premier independent, în fruntea unei echipe de miniștri politici, cu rotativă: în prima jumătate de mandat, cabinetul să fie dat de PNL-USR-UDMR, iar în a doua, de PSD.

PSD nu-l respinge pe „tehnocratul” Nazare

Scenariul nu este văzut ca viabil de PSD care însă nu exclude varianta unui guvern cu premier tehnocrat, dar cu miniștri politici. Un nume vehiculat în acest sens este cel al ministrului de finanțe, Alexandru Nazare.

„Domnul Nazare nu este respins nici de PSD și nici de alte partide, pentru că are o calitate: este un foarte bun specialist în finanțe”, a declarat duminică europarlamentarul PSD Vasile Dâncu, la Digi 24.

Cât privește rotativa, social-democrații ar fi de acord doar dacă PSD ar guverna în prima parte a mandatului.