Negocieri pentru noul guvern: întrebarea la care Nicușor Dan așteaptă un răspuns urgent

Președintele Nicușor Dan le-a dat termen până vineri partidelor din fosta Coaliție pentru a spune dacă participă la o majoritate pentru învestirea unui Guvern condus de Luca Niculescu, au declarat pentru HotNews surse din partide, familiarizate cu discuțiile.

Șeful statului vrea să facă o nominalizare la funcția de premier până cel târziu la finalul săptămânii viitoare.

Potrivit surselor citate, varianta Luca Niculescu a fost primită bine de toate partidele, însă problemele intervin în momentul în care se pune problema majorității.

Cele două mari partide, PSD și PNL, au rezoluții interne votate care impun limite clare. PSD vrea un guvern în jurul său., PNL spune că nu votează un cabinet în care sunt social-democrați.

UDMR nu vrea să fie în aceeași majoritate cu parlamentari ex-AUR, POT sau SOS.

PSD ia în calcul un „guvern preponderent tehnocrat”

Președintele Nicușor Dan a avut în ultima perioadă repetate discuții cu liderii partidelor fostei Coaliții, însă în acest moment nu există o majoritate.

În PSD, o variantă luată în calcul este cea a unui „guvern preponderent tehnocrat”, spun surse din partid. Social-democrații negociază intens în Parlament însă nu au reușit să convingă UDMR.

Pentru că la o majoritate ar contribui și parlamentari din proveniți din AUR, POT sau SOS, Uniunea lui Kelemen Hunor nu e dispusă să-și dea voturile acum.

Social-democrații speră că liberalii vor decide până la urmă să susțină învestirea unui guvern. „Ilie Bolojan nu a respins varianta Luca Niculescu. Până la urmă trebuie să fie un guvern plin. Să voteze și după aceea să facă câtă opoziție vrea”, a declarat un lider social-democrat.

Toate variantele sunt pe masă, inclusiv anticipatele

Președintele Nicușor Dan și-ar fi dorit să facă o nominalizare la funcția de premier cât mai repede, spun sursele citate.

Dacă nu se va găsi disponibilitatea pentru o majoritate în jurul lui Luca Niculescu, toate variantele sunt luate în calcul, nefiind excluse nici anticipatele.

În ultimele două luni, social-democrații au negociat în Parlament majoritatea de minimum 233 de voturi care să asigure învestirea noului Guvern.

Ce arată matematica parlamentară

Ca să treacă de testul Parlamentului, noul Guvern are nevoie de minimum 233 de voturi.

PSD a încheiat acorduri de colaborare cu două grupuri desprinse din POT și SOS România, adică PACE și UPR. Împreună, strâng 152 de voturi.

De data asta, social-democrații mizează și pe UDMR pentru instalarea noului Guvern, susțin surse din PSD. Oficial, UDMR s-a coordonat cu PNL și PNL și USR, până acum.

lături de UDMR, PSD vrea si voturile și deputații minorităților naționale, 17 la număr. De asemenea, social-democrații se bazează și pe susținerea a cel mult 16 parlamentari liberali care l-au susținut și pe Veștea.

Acestor 216 parlamentari li se mai pot adăuga și câțiva de la AUR, însă cu condiția să părăsească grupul parlamentar. Cu aproximativ 15 dintre acestia, susținerea pentru viitorul Guvern ar ajunge la 231 de voturi, care ar putea fi strânse de la parlamentari neafiliați.