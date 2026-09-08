Netanyahu a primit un avertisment explicit înainte de atacurile din 7 octombrie, dezvăluie un ziar israelian. „Minciună absolută”, spune premierul

În septembrie 2023, președintele Emiratelor Arabe Unite l-a sunat pe Netanyahu pentru a-i adresa un avertisment clar. Netanyahu nu a luat nicio măsură .

Benjamin Netanyahu s-a confruntat marți cu reacții vehemente din partea liderilor opoziției, după ce un articol publicat marți în cotidianul israelian Haaretz a relatat că președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, l-a avertizat pe prim-ministrul israelian înainte de atacurile din 7 octombrie 2023 că Hamas plănuia o operațiune de amploare.

Articolul susține că Netanyahu nu a informat șefii serviciilor de securitate.

Haaretz, un cotidian de centru-stânga, critic la adresa lui Netanyahu, a scris că președintele Emiratelor Arabe Unite a vorbit cu Netanyahu cu o săptămână și jumătate înainte de atac.

Biroul lui Netanyahu a calificat articolul drept „o minciună absolută” și a negat că acesta ar fi vorbit cu liderul UAE la momentul respectiv.

Scuze „patetice”

Gadi Eisenkot, un fost comandant militar care s-a impus ca principalul rival al lui Netanyahu în alegerile din 27 octombrie, l-a acuzat pe prim-ministru că se sustrage de la responsabilitatea pentru lacunele de securitate și că recurge la scuze „patetice”, cum ar fi afirmația că nu a fost trezit suficient de devreme în dimineața atacului, scrie AFP.

„Netanyahu a primit zeci de avertismente referitoare la data de 7 octombrie și le-a ignorat pe toate. Este inapt”, a scris Eisenkot pe X.

Naftali Bennett, un fost prim-ministru care candidează și el la alegeri, a afirmat că Netanyahu „poartă o responsabilitate personală și directă” pentru decesele din 7 octombrie, cel mai sângeros atac din istoria Israelului.

„Netanyahu nu poate continua să ocupe această funcție nici măcar un minut în plus”, a declarat Bennett.

„O operațiune terifiantă”

Haaretz a relatat că liderul Hamas, Yahya Sinwar, ucis ulterior de Israel, avertizase un fost oficial palestinian că militanții pregăteau „o operațiune terifiantă”, pe care a descris-o ca fiind un „cutremur”.

Fostul oficial palestinian a transmis mesajul unui consilier din Emiratele Arabe Unite, care l-a transmis la rândul său liderului UAE, care l-a sunat apoi pe Netanyahu, potrivit ziarului.

Ziarul, citând în mare parte surse anonime, a afirmat că Netanyahu a răspuns calm la avertisment.

Emiratele Arabe Unite și-au normalizat relațiile cu Israelul în 2020, în cadrul Acordurilor Abraham, negociate de SUA sub prima administrație a președintelui Donald Trump.

De ani de zile, scrie AFP, Netanyahu a încercat să mențină statu-quo-ul cu Hamas, care primea finanțare prin intermediul Qatarului, pornind de la premisa că gruparea islamistă era mai interesată de supraviețuire decât de un război devastator cu Israelul.

Atacul terorist al Hamas din 7 octombrie a provocat moartea a 1.221 de persoane, potrivit unui bilanț al AFP bazat pe cifrele oficiale israeliene. Militanții au luat aproximativ 251 de ostatici, dintre care 44 erau deja morți.

Ofensiva israeliană masivă lansată ca răspuns a devastat Gaza și a ucis 73.658 de persoane.