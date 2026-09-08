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Actualitate

Netanyahu a primit un avertisment explicit înainte de atacurile din 7 octombrie, dezvăluie un ziar israelian. „Minciună absolută”, spune premierul

Adrian Cochino
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În septembrie 2023, președintele Emiratelor Arabe Unite l-a sunat pe Netanyahu pentru a-i adresa un avertisment clar. Netanyahu nu a luat nicio măsură.