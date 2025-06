Netanyahu este „cea mai mare amenințare” la adresa securității din Orientul Mijlociu, susține Erdogan

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu reprezintă „cea mai mare amenințare” la adresa securității din Orientul Mijlociu, a afirmat marți liderul de la Ankara, Recep Tayyip Erdogan, într-o postare pe pagina de socializare a președinției turce, informează CNN.

„Netanyahu a demonstrat încă o dată că este cea mai mare amenințare la adresa securității regiunii”, i-a spus Erdogan emirului Qatarului, șeicul Tamim bin Hamad Al-Thani, într-o convorbire telefonică, a precizat președinția turcă în mesajul publicat pe rețeaua X.

„Menționând că a întreținut contacte diplomatice intense cu privire la ciocnirile declanșate de atacurile Israelului asupra Iranului, președintele Erdogan a declarat că va continua eforturile pentru a pune capăt spiralei violențelor”, mai scrie în postare.

„Subliniind că atacurile Israelului nu pot fi lăsate să pună în umbră criza umanitară și genocidul din (Fâșia) Gaza, președintele Erdogan a avertizat că incidentele nu trebuie să cuprindă și Siria”, a mai transmis președinția de la Ankara.

