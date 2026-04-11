Netanyahu susține că Israel a anihilat programul de rachete balistice al Iranului

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sâmbătă seara că ţara sa „a anihilat” programele nuclear şi de rachete balistice ale Iranului în campania de bombardamente desfăşurată împotriva acestei ţări împreună cu SUA, declaraţie făcută în timp ce în Pakistan se desfăşoară negocieri de pace americano-iraniene, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Am reuşit să anihilăm programul nuclear şi să anihilăm programul de rachete” ale Iranului, a spus Netanyahu într-un discurs televizat, adăugând că războiul împotriva Iranului a slăbit de asemenea leadership-ul acestei ţări şi aliaţii săi regionali.

„Ei au vrut să ne stranguleze, iar (acum) noi suntem cei care îi strangulăm. Ne-au ameninţat cu anihilarea, dar acum ei luptă pentru supravieţuirea lor”, a mai susţinut premierul israelian.

Campania de bombardamente lansată pe 28 februarie de SUA şi Israel împotriva Iranului a fost suspendată miercuri printr-un armistiţiu valabil două săptămâni, timp în care SUA şi Iranul caută o încheiere negociată a conflictului.

În pofida decimării conducerii politice şi militare a ţării în urma atacurilor aeriene, regimul de la Teheran a continuat până la armistiţiu represaliile cu drone şi rachete asupra Israelului şi intereselor americane din zonă şi nu dă semne că ar pierde puterea astfel încât să facă loc unui regim favorabil intereselor SUA şi Israelului pentru controlul politic şi asupra resurselor.