Netflix reînvie un thriller într-un serial bazat pe bestsellerul care l-a consacrat pe Denzel Washington

Platforma de streaming Netflix este pe cale să lanseze serialul care să înlocuiască producția „Jack Ryan” în topul preferințelor fanilor thrillerelor de acțiune pline de suspans, cu fugă și urmăriri. „Man on Fire”, un serial de televiziune în șapte episoade, va fi lansat pe 30 aprilie, scrie CBR.

Bazat pe romanul bestseller din 1980 al lui A.J. Quinnell, cu același titlu, „Man on Fire” îl prezintă pe veteranul Forțelor Speciale John Creasy, bântuit de trecutul său și vânat de dușmani, în timp ce încearcă să țină în viață o adolescentă pe străzile mortale din Rio de Janeiro.

Actorul Yahya Abdul-Mateen II a fost distribuit în rolul principal. Rolul a fost interpretat anterior de Denzel Washington în adaptarea cinematografică din 2004 a romanului, film care l-a consacrat pe actor.

Kyle Killen este producătorul executiv al serialului.

Vedeta din „Man on Fire” vorbește deschis despre trauma personajului din noua serie Netflix

Mai devreme în cursul acestei luni, Netflix a lansat un nou trailer pentru „Man on Fire”, prezentând acțiunea plină de mize mari cu care se va confrunta personajul lui Abdul-Mateen când serialul va avea premiera la sfârșitul acestei luni. Starul a vorbit anterior despre rolul său și despre motivul pentru care personajul pe care îl interpretează este atât de afectat.

„Trauma lui este atât de profundă încât îi este teamă să-și facă prieteni. Îi este teamă să se deschidă. Îi este teamă să fie vulnerabil, iar asta l-a ținut pe loc foarte mult timp”, a mărturisit Abdul-Mateen. Din fericire, o relație importantă din serial îl ajută pe John Creasy să-și păstreze concentrarea asupra obiectivului.

Tânăra pe care are sarcina să o protejeze, Poe (interpretată de actrița Billie Boullet), ajunge să formeze o alianță neașteptată cu Creasy, iar cei doi devin repede de nedespărțit în acest thriller de răzbunare. „Se găsesc unul pe celălalt”, a spus Abdul-Mateen. „Relația lor se bazează pe încredere. Cred că este o relație frumoasă. În cele din urmă, amândoi aveau nevoie de ceva unul de la celălalt: Creasy avea cu adevărat nevoie de un prieten, iar Poe avea nevoie de cineva care să-i fie ca o familie.”

Dacă John Creasy poate dezvolta sau nu o relație strânsă cu cineva, în ciuda trecutului său care îl bântuie – aceasta este una dintre forțele motrice ale narațiunii serialului. „Aceasta este, de fapt, povestea sezonului”, a dezvăluit Killen. „Creasy își lasă garda jos, permite altor oameni să se apropie de el și apoi descoperă că pot realiza mai multe ca echipă decât poate el singur.”

„Man on Fire” promite scene de acțiune uluitoare

Deși miza emoțională din „Man on Fire” va fi foarte mare, serialul promite multă acțiune care să mențină interesul cinefililor. Într-o scenă prezentată în trailerul de pe Netflix, Creasy sare dintr-o mașină într-un avion, iar actorul a vorbit despre logistica complexă care a făcut posibile aceste momente uluitoare.

„Sunt sigur că a durat și mai mult până când echipa a intrat pe teren, a pregătit totul și s-a asigurat că suntem în siguranță și alte lucruri de genul acesta”, a spus Abdul-Mateen despre cascadoriile impecabile din serial. „Fiecare episod a fost ca un mic film, iar când ai ceva de genul acesta în el și când totul se desfășoară într-un mod realist, cred că toți cei implicați merită multe felicitări.”

Cu acțiunea cinematografică garantată, singura întrebare care rămâne este dacă Creasy va reuși în misiunea lui. „El nu are nicio problemă să ajute pe altcineva, dar când vine vorba să spună da, să permită să fie ajutat – atunci îl vedem cu adevărat luptându-se”, a dezvăluit Abdul-Mateen.