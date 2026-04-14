VIDEO Netflix, primul trailer pentru serialul care „reînvie” un clasic al televiziunii americane: „A fost odată ca niciodată”

Secvență din noul serial „Căsuța din prerie” ce va avea premiera pe Netflix în luna iulie, FOTO: Netflix Media Center

Netflix a lansat primul trailer scurt pentru unul dintre serialele pe care le-a pregătit pentru vara aceasta, unul în care platforma americană de streaming își pune cu siguranță speranțe mari având în vedere popularitatea de care s-au bucurat romanele „Căsuța din prerie” și serialul omonim difuzat în SUA în anii 1970 și la începutul anilor ’80.

La fel ca serialul original, noua producție Netflix este adaptat după seria de romane „Căsuța din prerie” a scriitoarei americane Laura Ingalls Wilder, publicate între 1932 și 1943, cu un volum final apărut postum în 1971, după cum amintește revista Variety.

Autoarea americană s-a inspirat din propria copilărie pentru cărțile sale, iar trailerul publicat luni de Netflix pentru noul serial este narat de personajul ei (interpretat de tânăra actriță americană Alice Halsey), care spune:

„A fost odată ca niciodată, când mama și tata și Mary și Laura au părăsit marea pădure din Wisconsin și s-au mutat în prerie, unde o viață nouă îi aștepta. Fiecare zi și fiecare noapte erau o aventură. Și, deși erau complet singuri și foarte mici sub cer și sub stele, erau fericiți. Pentru că erau o familie și erau împreună”.

Cum descrie Netflix noul său serial „Căsuța din prerie”

Descrierea oficială publicată de Netflix pentru serialul pe care îl va lansa în data de 9 iulie afirmă:

„În parte dramă de familie plină de speranță, în parte poveste epică de supraviețuire și în parte poveste de origine a Vestului american, această nouă adaptare a emblematicei serii semi-autobiografice ‘Căsuța din prerie’, semnată de Laura Ingalls Wilder, oferă o perspectivă caleidoscopică asupra dificultăților și triumfurilor celor care au modelat frontiera” americană.

Cineasta americană Rebecca Sonnenshine este coordonatorul general („showrunner”) pentru serialul Netflix, ea fiind cunoscută pentru munca sa la serii precum „Jurnalele vampirilor”, „Arhiva 81” sau „The Boys” – unul dintre titlurile de referință ale Amazon Prime Video.

Într-un interviu publicat de Tudum, site-ul de știri a Netflix, ea a dezvăluit că primul sezon al serialului este inspirat de a treia carte din seria de romane ale Laurei Ingalls Wilder.

„Personajele vorbesc despre viața lor dinainte de a ajunge în prerie – este posibil să întâlnim câteva personaje din trecutul lor”, a explicat ea în condițiile în care Netflix a confirmat deja că noul serial „Căsuța din prerie” va avea cel puțin două sezoane.

Serialul original „Căsuța din prerie” este considerat o serie clasică a copilăriei

De la publicarea primului volum în anii 1930, seria de romane a lui Ingalls Wilder s-a vândut în peste 73 de milioane de exemplare în mai mult de 100 de țări și a fost tradusă în cel puțin 27 de limbi, inclusiv în română.

Chiar dacă primul sezon a avut parte mai degrabă de o recepție mixtă, serialul omonim difuzat de televiziunea americană NBC a ajuns la un total de 9 sezoane între 1974 și 1982, fiind considerat un clasic al televiziunii americane.

Deși a trecut jumătate de secol de la debutul serialului original, compania de măsurare a audiențelor Nielsen arăta că acesta a avut parte de 13,25 miliarde de minute de vizionare doar în 2024, în condițiile în care acesta este disponibil în SUA pe mai multe platforme de streaming.

Serialul original „Căsuța din prerie” a fost difuzat în România după Revoluție de televiziunea Tele7ABC și, mai recent, de AXN.