Network One Distribution (NOD) a depășit 3 miliarde de lei cifră de afaceri în 2025 și intră într-o nouă etapă a evoluției sale

Network One Distribution (NOD), unul dintre liderii pieței locale de distribuție electro-IT, anunță o nouă etapă de dezvoltare și își consolidează poziționarea ca platformă de dezvoltare a afacerilor. Este o transformare construită în ultimii 10 ani și care reflectă faptul că în prezent NOD conectează tehnologia, infrastructura, resursele, competențele și capacitatea de implementare pentru a dezvolta proiecte, verticale și piețe noi.

Compania și-a triplat cifra de afaceri în ultimii 10 ani, depășind pragul de 3 miliarde de lei în 2025, cu o structură din care 77% reprezintă distribuția și 23% brandurile proprii. NOD a construit, în același timp, o rețea extinsă de peste 3.400 de parteneri, 650 de furnizori și un portofoliu de peste 350 de branduri distribuite de companie, iar echipa a ajuns la 440 de angajați.

„În ultimul deceniu, tehnologia a devenit un pilon esențial al economiei, iar rolul NOD a evoluat odată cu piața. Am construit la nivelul companiei o infrastructură complexă de logistică, operațiuni, finanțare și competențe, în care fiecare linie de business poate funcționa antreprenorial și are spațiu de creștere. Modelul nostru este să identificăm din timp oportunități durabile, să dezvoltăm competențele care lipsesc și să le punem la dispoziția partenerilor. În perioada următoare, vom continua să investim în domenii cu potențial ridicat, precum energia verde, securitatea cibernetică, infrastructura și inteligența artificială, accelerând în paralel extinderea internațională a brandurilor proprii„, declară Andrei Militaru, CEO Network One Distribution.

De la distribuție electro-IT la o platformă de dezvoltare a afacerilor proprii

Astăzi, NOD operează mai multe verticale, fiecare cu propriul model comercial, lanț de aprovizionare și categorie de clienți. Fiecare se dezvoltă ca un business individual, cu obiective și leadership propriu, dar susținut de infrastructura comună a companiei. Acest mod de organizare aduce agilitate și viteză de execuție și permite transferul rapid de know-how, tehnologie, finanțare și acces la piață între verticale.

Platforma NOD se bazează pe o structură conturată organic în ultimul deceniu și reunește business-uri și resurse complementare, organizate în jurul principalelor capabilități, precum:

Tehnologie și infrastructură: NOD Distribuție rămâne baza platformei și asigură accesul la tehnologie, soluții și servicii prin relațiile cu peste 650 de furnizori și 350 de branduri distribuite, printre care lideri tehnologici precum Apple, Asus, Dell, HP, Lenovo sau Microsoft.

NOD Business Cloud Platform oferă soluții cloud enterprise și on-premise, în timp ce NOD Security integrează securitatea fizică și cibernetică, într-un moment în care convergența dintre cele două domenii devine critică pentru orice companie. În plus, NOD Green Energy dezvoltă, la rândul său, soluții pentru energie regenerabilă, eficiență energetică și stocare, conectând tehnologia cu proiectarea, finanțarea și implementarea. Portofoliul include panouri fotovoltaice, invertoare, pompe de căldură, sisteme de iluminat inteligent și soluții de stocare a energiei.

Branduri proprii: cu o prezență în aproximativ 30 de țări, NOD Private Labels valorifică experiența companiei în selecția produselor, controlul calității, logistică și acces la piață, dezvoltând produse apreciate de clienți și care acoperă o gamă largă de nevoi. Din portofoliu fac parte branduri precum Heinner, Heinner Home, Heinner Beauty, Horizon, Serioux, Pegas, Fram, Diamant, Momki, Square Nature și U-grow.

Platforme de susținere care sprijină rețeaua de parteneri comerciali și clienții lor finali: de peste un deceniu, NOD Academy reunește comunitatea de parteneri NOD în jurul unui obiectiv comun: dezvoltarea competențelor tehnice și de business. Programul a ajuns astăzi la peste 3.400 de participanți anual, cu peste 100 de evenimente organizate în mai mult de 25 de orașe. NOD EU Funds, la rândul său, conectează oportunitățile de finanțare cu proiectele de digitalizare și modernizare. Pe ambele verticale, NOD urmărește schimbările tehnologice și oportunitățile cu potențial pe termen lung, investește din fază incipientă în competențele necesare, transferă know-how-ul către parteneri și îi conectează în proiecte comune.

Direcțiile de dezvoltare ale NOD

Evoluția companiei va continua atât prin extinderea verticalelor existente, cât și prin apariția unora noi, pe măsură ce infrastructura necesară economiei digitale se dezvoltă în sectoare precum energia, securitatea cibernetică și aplicațiile inteligenței artificiale. În infrastructura tehnologică, NOD urmărește atât proiectele mari de cloud și centre de date, cât și modele de proximitate, construite împreună cu partenerii și adaptate nevoilor locale de putere de calcul și eficiență energetică.

Extinderea internațională a brandurilor proprii este deja o direcție validată și va continua. Heinner, brandul cu cea mai extinsă gamă de produse din portofoliu, a crescut de la 0,9 milioane de euro în 2011, la 85 de milioane de euro în 2025, iar produsele NOD se vând azi în aproape 30 de țări. Hubul logistic deschis recent în Olanda susține apropierea de piețele din Benelux și DACH și creează un model ce poate fi replicat pe măsură ce compania atinge masa critică în noi regiuni.

O identitate actualizată, care reflectă evoluția NOD

NOD a crescut și s-a transformat semnificativ în ultimii ani, iar această evoluție a determinat și regândirea identității sale vizuale. Procesul a urmărit păstrarea elementelor deja cunoscute și asociate cu NOD, într-o formă actualizată, adaptată noii etape de dezvoltare. Noul logo NOD păstrează ADN-ul vizual construit de NOD în timp, într-o formă mai matură, mai echilibrată și mai potrivită unei platforme moderne de business. Astfel, noua identitate reflectă mai bine compania de astăzi și oferă flexibilitatea necesară dezvoltării afacerilor din cadrul NOD.

sursa foto: NOD

Despre NOD

Network One Distribution este o companie cu acționariat 100% românesc și, prin raportare la veniturile obținute în anul 2025, unul dintre liderii pieței de distribuție electro-IT, cu o experiență de 24 ani pe această piață, o echipă formată din peste 440 de profesioniști, o rețea națională de parteneri specializați și peste 350 de branduri distribuite de companie în portofoliu.

Misiunea NOD, prin rețeaua sa de parteneri, este de a contribui la dezvoltarea societății și a economiei locale, punând la dispoziția mediului de business public și privat un portofoliu amplu de soluții, know-how și competențe pentru o gestionare integrată a proceselor de modernizare prin tehnologie.

Articol susținut de NOD