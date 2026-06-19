Ni s-a urcat AI-ul la cap! Ea a lansat aplicația prin care oamenii fac terapie, chiar dacă nu vor să meargă la psiholog. Am vorbit cu inovatoarea care a fondat HelloBetter

Antreprenoarea germană Elena Heber este doctor în psihologie, iar recent a fost premiată, ca femeie inovatoare, de Uniunea Europeană. Ea a fondat, alături de alți doi psihologi, startup-ul de sănătate mintală HelloBetter, prin care aproximativ 200.000 de germani au beneficiat de terapie, în 10 ani. Firma a accesat finanțări de 30 de milioane de euro și a dezvoltat și un „companion” cu inteligență artificială, care are răbdare să-i asculte pe toți utilizatorii HelloBetter.

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