Țara care tocmai a anunțat că rupe relațiile diplomatice cu Italia, după cererea de extrădare a unui asasin din comando-ul ce a ucis un fost premier

Nicaragua a anunțat joi că rupe relațiile diplomatice cu Italia, după ce șeful diplomației italiene Antonio Tajani a reiterat cererea de extrădare a teroristului Alessio Casimirri, unul dintre asasinii fostului premier italian Aldo Moro, informează agenția spaniolă de presă EFE.

Decizia ruperii relațiilor diplomatice a fost luată după „declarațiile nejustificate, agresive și iresponsabile ale ministrului italian de Externe Antonio Tajani, care, în afara tuturor normelor de respect față de relațiile între popoare și guverne, a insultat, cu aroganță europeană, poporul și guvernul din Nicaragua”, afirmă guvernul acestei țări, într-un comunicat, potrivit Agerpres.

În timpul unei reuniuni a Partidului Popular European (PPE), desfășurată miercuri la Madrid, ministrul Tajani i-a adus un omagiu liderului creștin-democrat Aldo Moro, asasinat de gruparea Brigăzile Roșii în 1978, și a denunțat faptul că guvernul de la Managua „continuă să ofere refugiu și protecție lui Alessio Casimirri, unul dintre cei responsabili de răpirea și uciderea fostului prim-ministru italian”.

„Guvernul italian nu uită victimele terorismului și cere în continuare tragerea la răspundere a celor responsabili de crime extrem de grave împotriva statului italian și a cetățenilor săi”, adăugat șeful diplomației italiene, care a deplâns că Nicaragua a respins toate cererile de extrădare a lui Alessio Casimirri.

Cine este Alessio Casimirri

Acum în vârstă de 74 de ani, Casimirri este un fost membru al Brigăzilor Roșii.

El a primit în Italia șase sentințe de închisoare pe viață pentru participarea lui la unele dintre cele mai grave atentate comise de respectiva grupare teroristă, inclusiv răpirea și uciderea fostului prim-ministru Aldo Moro în anul 1978.

Potrivit justiției italiene, Casimirri a făcut parte din comando-ul care a atacat dispozitivul de securitate al lui Aldo Moro la Roma pe Via Fani, unde cinci ofițeri au fost uciși.

Condamnat de asemenea pentru alte crime comise de gruparea teroristă, Alessio Casimirri a fugit din Italia la începutul anilor ’80. Începând din 1983, în timpul primului guvern sandinist de la Managua, el s-a stabilit în Nicaragua, unde a obținut cetățenia acestei țări și a lansat afaceri personale în sectorul HORECA și al pescuitului.